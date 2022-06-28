Однієї води недостатньо. Дерматологи розповіли, як правильно вмивати обличчя

Як зазначають вчені, вмиватися однією водою не найкраща ідея, враховуючи, наскільки забруднене наше довкілля. Тому дуже важливо пам'ятати про додаткові засоби. Які саме, пояснили експерти.

Жити в сучасному світі з чистою шкірою, не використовуючи жодних засобів і процедур, — місія нездійсненна. Варто пройтися вулицею без макіяжу, а потім протерти обличчя ватним тампоном, щоб переконатися наскільки наше довкілля забруднене і наскільки важливим є правильний догляд за обличчям, пише Inverse.

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А тепер уявіть, що відбувається зі шкірою, коли ми лінуємося вмиватися і засинаємо з тональною основою. Але як правильно вмивати обличчя?

Як правильно вмивати обличчя?

Тіна Альстер, сертифікована дерматологиня із США зазначила, що миття обличчя водою ефективне лише в тому разі, якщо на поверхні шкіри практично немає бруду. Однак якщо на обличчі є косметика, сонцезахисний крем або масло, то ополіскування водою недостатньо для очищення шкіри.

[ + – ] Кожній жінці необхідно щонайменше один раз на день використовувати засіб для вмивання

"Якщо ви користуєтеся кремоподібним очищаючим засобом, який дуже добре зволожує та ефективно знімає макіяж, вам не потрібно використовувати будь-який додатковий засіб для зняття макіяжу, але тільки в тому разі, якщо ви не бачите жодних слідів макіяжу після очищення", — додала Альстер.

З нею погоджується інша американська сертифікована дерматологиня Скайлар Суюл.

"Кожній жінці необхідно як мінімум один раз на день використовувати засіб для вмивання, щоб змити весь накопичений за день бруд, а також жир і піт. Якщо у вас дуже чутлива шкіра, тоді не забувайте використовувати засоби очищення саме для чутливої шкіри", — наголосила Суюл.

У дослідженні 2020 року вивчалося, наскільки добре вода, очищувальна олія та очищувальний засіб змивають неводостійкий сонцезахисний крем. Фахівці виявили, що тільки очищувальний засіб і масло ефективно видаляють сонцезахисний фільтр.

[ + – ] Американська академія дерматології наголошує, що обличчя потрібно вмивати теплою водою, потім промокаючи обличчя м'яким рушником

Американська академія дерматології (AAD) рекомендує використовувати м'який, неабразивний засіб, що очищає без спирту. Алкоголь, за словами дерматологів, позбавляє шкіру натурального жиру, може призвести до сухості, а також сприятиме глибшому проникненню інших інгредієнтів у шкіру, що ще більше висушує її.

"Деякі спирти, звані жирними спиртами, які отримують з кокосової або пальмової олії, корисні у догляді за шкірою, тому що вони допомагають втягувати й утримувати вологу, але прості спирти, такі як етанол і ізопропіловий спирт, сушать і пошкоджують більшість типів шкіри, особливо в тих, чия шкіра суха, чутлива чи має розацеу", — заявили експерти.

AAD також радить умивати обличчя до двох разів на день: один раз вранці та один раз увечері. Однак, якщо ви займаєтеся спортом, тоді вмивайте обличчя якнайшвидше після закінчення тренування, тому що піт дратує шкіру.

Крім того, Американська академія дерматології наголошує, що обличчя потрібно вмивати теплою водою, потім промокаючи обличчя м'яким рушником, оскільки розтирання може викликати подразнення шкіри.

Які найбільші помилки під час вмивання обличчя?

[ + – ] Практично всі дерматологи згодні з тим, що скрабування чи інше надмірне вилущення обличчя шкідливе

Практично всі дерматологи згодні з тим, що скрабування або інше надмірне відлущування обличчя є занадто поширеною помилкою в догляді за шкірою обличчя і може завдати серйозної шкоди шкірі.

Якщо у вас чутлива шкіра, вам не варто її відлущувати. Іншим достатньо двох, а то й одного разу на тиждень.

"Не обов'язково бути бездоганним до скрипу. Видалення всього поверхневого жиру призводить до подразнення шкіри та посилає сигнал сальним залозам виробляти ще більше жиру", — доповнила Альстер.

Так само, за її словами, варто обмежити використання тоніка. Він пересушує шкіру і може створювати подряпини, через які проникають бактерії, що може призвести до прищів та інших інфекцій.

Якщо ви хочете, щоб ваш догляд за обличчям був мінімальним і не спричиняв роздратування, дотримуйтесь поради Суюл: просто використовуйте м'який засіб для вмивання без активних інгредієнтів та відлущувальних засобів.