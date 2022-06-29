Разработан тест, показывающий риск смерти в ближайшие 10 лет: его можно пройти даже дома

Если вы хотите провести тест самостоятельно, постарайтесь балансировать на одной ноге в течение 10 секунд, если не получается — это тревожный сигнал.

В ходе своего недавнего исследования специалисты разработали тест, в котором испытуемые пытались балансировать на одной ноге. По мнению экспертов, этот тест на равновесие можно использовать для проверки здоровья пожилых людей, пишет Express.

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Результаты эксперимента являются наблюдательными и проводились в течение 12 лет, с 2008 по 2020 год. Суть исследования состояла в том, что ученые оценивали группу из более чем 1700 человек в возрасте от 51 до 75 лет на способность балансировать на одной ноге в течение 10 секунд и более без какой-либо поддержки. Участникам дали 3 попытки на каждую ногу.

[ + – ] По мнению экспертов, этот тест на равновесие можно использовать для проверки здоровья пожилых людей

Около 1/5 участников не могли балансировать в течение 10 секунд, при этом 123 из них умерли от различных причин. Более половины (около 54%) участников в возрасте 71–75 лет не прошли тест, а вероятность провала теста у людей этой возрастной группы была в 11 раз выше, чем у людей моложе на 20 лет. Когда ученые проанализировали их данные, они выяснили, что неспособность стоять без опоры на одной ноге связана с увеличением риска смерти на 84%. К этим рискам отнесли возраст, пол и патологические состояния.

Но исследователи не смогли включить в свой анализ другие переменные, которые могли бы повлиять на баланс. К ним относятся такие вещи, как падения, физическая активность, питание, курение и медикаментозное лечение.

Исследователи отметили, что возможность человека стоять на одной ноге быстро уменьшается после 50-летнего возраста, что увеличивает риск падений и других неблагоприятных последствий для здоровья.

[ + – ] Все дело в том, что стояние на одной ноге требует хорошего баланса, связанного с функцией мозга, хорошей мышечной силой и хорошим кровотоком

"Текущие результаты показывают, что 10-секундное стояние на одной ноге является потенциальным практическим инструментом, который можно использовать в повседневной клинической практике для выявления людей среднего и старшего возраста с высоким риском смерти", — заключили ученые.

Все дело в том, что стояние на одной ноге требует хорошего баланса, связанного с функцией мозга, хорошей мышечной силой и хорошим кровотоком. Все это объединяет мышечную, сосудистую и мозговую системы, поэтому этот тест на риск смерти вполне полезный.

Напомним, что ранее исследователи рассказали, как долго можно сидеть на одном месте, чтобы не умереть раньше времени. Как известно, сидение на одном месте в течение длительного времени повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также риск ранней смерти. Тем не менее этого можно избежать, если сократить время в сидячем положении и больше заниматься спортом.