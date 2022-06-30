Помогли мумифицированные волки. Ученые раскрыли новые подробности родословной собак

Проанализировав 72 древних генома, эксперты обнаружили, что современные собаки происходят как минимум от двух отдельных популяций волков.

ДНК из тел сохранившихся древних волков, в ходе недавнего исследования, показала экспертам происхождение лучшего друга человека — домашней собаки, пишет IFLS.

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Как выяснили ученые, все современные собаки имеют двойное происхождение, которое можно проследить как минимум до двух популяций древних волков.

Несмотря на наши тесные отношения с собаками, специалисты до сих пор не совсем уверены, как собаки стали домашними. Текущий консенсус гласит, что собаки были впервые одомашнены из ныне вымершей популяции волков в период неолита где-то между 29 000 и 14 000 лет назад, но многие главы этой истории отсутствуют.

Чтобы пролить свет на эту историю, группа ученых из Института Фрэнсиса Крика проанализировала 72 древних генома волков, охватывающих последние 100 000 лет, со всей Евразии и Северной Америки. Включая образцы ДНК из лабораторий по всему миру, в том числе генетический материал, взятый из физических останков волков древнего ледникового периода, которые почти идеально сохранились.

[ + – ] Голова сибирского волка, жившего 32 000 лет назад

Из всех этих древних мумифицированных волков самым впечатляющим из них является голова сибирского волка, жившего 32 000 лет назад.

Еще одним потрясающим образцом в исследовании является прекрасно сохранившийся 18 000-летний волчонок по имени Догор, что означает "друг" на якутском языке, на котором говорят в Сибири, где он был обнаружен.

Изучив 72 генома, ученые обнаружили, что почти 100% предков ранних собак в Сибири, Америке, Восточной Азии и Европе могут быть напрямую связаны с восточно-евразийскими видами волков.

Между тем, ранние собаки на Ближнем Востоке и в Африке развились от восточно-евразийских видов, а оставшаяся половина от другой популяции, связанной с современными юго-западными евразийскими волками. Это могло произойти в результате независимого одомашнивания на Ближнем Востоке и в Африке или из-за того, что собаки скрещивались с местными волками.

В целом, собаки более тесно связаны с древними волками из восточной Евразии, чем с волками из западной Евразии, что указывает на то, что одомашнивание могло происходить более заметно на востоке.

[ + – ] Зубы черепа волка возрастом 32 000 лет

"В ходе нашего исследования мы обнаружили, что собаки происходят как минимум от двух отдельных популяций волков — восточных, которые способствовали появлению всех собак, и отдельных более западных, которые привели к появлению лишь некоторых отдельных видов собак", — рассказал ученый Андерс Бергстрем из Института Фрэнсиса Крика.

Также эксперты выяснили, что вариант гена, известный как IFT88, внезапно стал чрезвычайно распространенным как у волков, так и у собак по всему миру между 40 000 и 30 000 лет назад. Когда-то редкий вариант, IFT88 до сих пор встречается у всех волков и собак и продолжает определять развитие костей черепа и челюсти.

Как отмечают исследователи, повсеместное распространение этого варианта гена указывает на то, что глобальная популяция волков была тесно связана на больших расстояниях в доисторические времена, что, возможно, помогло им получить преимущество в суровые времена ледникового периода.

"Эта связь, возможно, является причиной того, почему волкам удалось пережить ледниковый период, в то время как многие другие крупные хищники исчезли", — заключил ученый Понтус Скоглунд из Института Фрэнсиса Крика.

Напомним, что ранее в ходе другого исследования эксперты выяснили, как собаки воспринимают свои игрушки. Как оказалось, для этого четырехлапые используют различные органы чувств, включая запах, обоняние, зрение и сенсорику.