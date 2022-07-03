Мешанина останков. Археологов поразила найденная 2000-летняя могильная яма железного века

Как отмечают ученые, новое исследование открывает интересные сведения о том, как жила доисторическая цивилизация железного века, особенно в отношении религиозных обрядов, использовавшихся в то время.

В ходе своих недавних археологических раскопок в Англии ученые сделали шокирующее открытие. Они раскопали 2000-летнюю могильную яму железного века, в которой находились перемешанные тела женщин и детей, а также части тел животных, пишет Express.

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Всего в погребальных ямах, расположенных на территории современного Дорсета, было обнаружено 5 человек. Поселение железного века назвали Дурополисом из-за того, что когда-то оно было процветающим фермерским поселением, которое оккупировали племя, известное как Дуротриги.

Когда исследователи нашли тела, они лежали в ямах в согнутых позах и были погребены вместе с кусками мяса, а также керамическими чашами, в которых когда-то хранились напитки.

По словам исследователей, это открытие позволило получить новые интересные сведения о том, как жила доисторическая цивилизация железного века, особенно в отношении религиозных обрядов, использовавшихся в то время.

"Мы многое знаем о жизни в Британии во время и после римского вторжения, потому что многое было записано. Но у нас нет никаких данных о жизни до этого периода. Ответы на вопросы о том, как жили люди мы получаем исключительно из того, что находим в земле", — рассказал ученый Майлз Рассел из Борнмутского университета.

[ + – ] Когда исследователи нашли тела, они лежали в ямах в согнутых позах

Останки животных, которые ученые нашли в яме, могли обеспечить людей едой на целые недели, однако они использовали их в качестве жертв для богов. В некоторых ямах части животных были помещены на других животных. Так, например, эксперты обнаружили голову коровы на теле овцы.

"Мы не знаем, зачем они это сделали, для нас это откровенно странно, но это новый интересный взгляд на их систему верований", — отметили ученые.

[ + – ] Останки животных, которые ученые нашли в яме, использовали в качестве жертв для богов

Также стоит отметить необычное положение в котором были найдены тела. Они лежали на боку с подтянутыми конечностями — практика, характерная для Дуротригов того времени. Дуротриги были одним из кельтских племен, живших в Британии за 100 лет до прихода к власти римлян. Они занимали большую часть современного Дорсета, южного Уилтшира, южного Сомерсета и Девона.

Напомним, что ранее в Британии совершили другое не менее интересное открытие. Так ученые нашли потерянный бомбардировщик Martin 187 Baltimore, который пролежал на дне Средиземного моря 80 лет. Изначально его приняли за другой самолет — RAF Bristol Beaufort, однако новое исследование показало, что ученые ошиблись.