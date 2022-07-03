Мішанина решток. Археологів вразила знайдена 2000-річна могильна яма залізного віку

Як зазначають учені, нове дослідження відкриває цікаві відомості про те, як жила доісторична цивілізація залізного віку, особливо щодо релігійних обрядів, які тоді використовували.

У ході своїх недавніх археологічних розкопок в Англії вчені зробили відкриття, що шокує. Вони розкопали 2000-річну могильну яму залізної доби, де були перемішані тіла жінок і дітей, а також частини тіл тварин, пише Express.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Загалом у похоронних ямах, розташованих на території сучасного Дорсета, було виявлено 5 людей. Поселення залізного віку назвали Дурополісом через те, що колись воно було процвітаючим фермерським поселенням, яке окупували плем'я, відоме як Дуротриги.

Коли дослідники знайшли тіла, вони лежали в ямах у зігнутих позах і були поховані разом зі шматками м'яса, а також керамічними чашами, де колись зберігалися напої.

За словами дослідників, це відкриття дозволило отримати нові цікаві відомості про те, як жила доісторична цивілізація залізного віку, особливо щодо релігійних обрядів, які тоді використовувалися.

"Ми багато знаємо про життя в Британії під час і після римського вторгнення, тому що багато було записано. Але ми не маємо жодних даних про життя до цього періоду. Відповіді на питання про те, як жили люди, ми отримуємо виключно з того, що знаходимо в землі", — розповів учений Майлз Рассел із Борнмутського університету.

[ + – ] Коли дослідники знайшли тіла, вони лежали в ямах у зігнутих позах

Рештки тварин, які вчені знайшли в ямі, могли забезпечити людей їжею на цілі тижні, проте вони використовували їх як жертви для богів. У деяких ямах частини тварин були розміщені на інших тваринах. Так, наприклад, експерти виявили голову корови на тілі вівці.

"Ми не знаємо, навіщо вони це зробили, для нас це відверто дивно, але це новий цікавий погляд на їхню систему вірувань", — зазначили вчені.

[ + – ] Рештки тварин, які вчені знайшли в ямі, використовували як жертви для богів

Також варто відзначити незвичне положення, в якому знайшли тіла. Вони лежали на боці з підтягнутими кінцівками — практика, характерна для дуротригів того часу. Дуротриги були одним із кельтських племен, які жили в Британії за 100 років до приходу до влади римлян. Вони займали більшу частину сучасного Дорсета, південного Вілтшира, південного Сомерсета й Девона.

Нагадаємо, що раніше в Британії зробили інше не менш цікаве відкриття. Учені знайшли втрачений бомбардувальник Martin 187 Baltimore, який пролежав на дні Середземного моря 80 років. Спочатку його прийняли за інший літак — RAF Bristol Beaufort, проте нове дослідження показало, що вчені помилилися.