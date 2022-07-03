От метеоризма до наркомании: ученые рассказали, чем болел и как лечился Гитлер

Помимо воплощения больных идей о мировом господстве большую часть свободного времени Адольф Гитлер занимался лечением своих многочисленных недугов. Причем методы этого лечения были, мягко говоря, странные.

Как отмечают эксперты, жестокий диктатор Адольф Гитлер болел самыми разными заболеваниями. По словам немецкого доктора Эрнста Гюнтера Шенка, который работал над сохранением медицинских документов Гитлера, диктатор страдал метеоризмом, головными болями, желудочными спазмами, запором, диареей и зависимостью от наркотиков, пишет The Grunge.

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Его состояние было одной из причин, по которой лидер нацистской Германии стал вегетарианцем. Он исключил из своего рациона мясо, жирную пищу и молоко, вместо этого полагаясь на овощи и цельнозерновые продукты. Однако его недуги сохранялись и даже усугублялись по мере того, как стресс и войны брали над ним вверх.

[ + – ] Проблемы со здоровьем стало одной из причин, по которой лидер нацистской Германии стал вегетарианцем

Гитлер, несмотря на богатство ресурсов, находившихся в его распоряжении, выбрал в качестве своего лечащего врача — доктора Томаса Морелла. В те времена Морелль был модным врачом с клиентурой из высшего общества. Однако как врач он был, мягко говоря, непрофессиональный.

Так, например, он часто прописывал фюреру довольно странные методы лечения, чтобы помочь ему при болях, неконтролируемых газах и других проблемах, вызванных его недугами. Некоторые из этих методов лечения включали инъекции тестостерона, вытяжки из спермы и секрета предстательной железы молодых бычков.

[ + – ] Томас Морелль вместе с Гитлером

А вот от метеоризма и проблем с желудком Морелль лечил Гитлера капсулами, содержащими штамм расщепленной кишечной палочки и специальными таблетками от газообразования. Эти альтернативные методы лечения, казалось, работали в краткосрочной перспективе, однако токсический алкалоид стрихнин, содержащийся в таблетках от газообразования приводил к повреждению печени и желудка. Кроме того, лечение Морелла, включавшее наркотические вещества, привело к тому, что Гитлер пристрастился к наркотикам.

Гитлер все чаще делал инъекции, содержащие наркотики, которые немедленно заряжали его энергией. Он пользовался ими перед громкими речами или объявлениями, чтобы поддерживать свой обычно яркий, активный и воинственный стиль. В ходе Второй мировой, когда война повернулась против Германии, Гитлер стал делать эти инъекции все чаще. Так устойчивость диктатора к наркотикам возрастала, поэтому Мореллю пришлось увеличить дозировку. По мнению экспертов, тот факт, что Гитлер был заметно взбодрен инъекциями и выработал к ним устойчивость, позволяют предположить, что он принимал амфетамин.

[ + – ] Гитлер все чаще делал инъекции, содержащие наркотики, которые немедленно заряжали его энергией

Также лидер нацистской Германии страдал синдромом раздраженного кишечника. В медицинском сообществе синдром раздраженного кишечника (СРК) — это термин, используемый для описания ряда пищеварительных симптомов. Хотя СРК часто обсуждается как отдельное заболевание, оно представляет собой широкий спектр проблем с пищеварением. Пациентам часто ставят диагноз СРК до тех пор, пока не находится конкретная причина симптомов.

В случае с Гитлером, его диагноз СРК эксперты относят к колиту. Колит — это воспалительное заболевание кишечника, которое может вызвать отек и язвы в толстой кишке. Некоторые из его симптомов также включают боль в животе, спазмы, диарею, усталость, лихорадку и многое другое. Эти симптомы совпадают с тем, что доктор Шенк писал о Гитлере, и объясняют неконтролируемый метеоризм диктатора.