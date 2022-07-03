Від метеоризму до наркоманії: вчені розповіли, на що хворів і як лікувався Гітлер

Крім втілення хворих ідей про світове панування, більшу частину вільного часу Адольф Гітлер займався лікуванням своїх численних недуг. Причому методи лікування були, м'яко кажучи, дивні.

Як зазначають експерти, жорстокий диктатор Адольф Гітлер хворів на різні захворювання. За словами німецького доктора Ернста Гюнтера Шенка, який працював над збереженням медичних документів Гітлера, диктатор страждав на метеоризм, головні болі, шлункові спазми, запор, діарею і залежність від наркотиків, пише The Grunge.

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Його стан був однією з причин, через яку лідер нацистської Німеччини став вегетаріанцем. Він виключив зі свого раціону м'ясо, жирну їжу та молоко, натомість покладаючись на овочі та цільнозернові продукти. Однак його недуги зберігалися і навіть посилювалися в міру того, як стрес та війни брали над ним нагору.

[ + – ] Проблеми зі здоров'ям стали однією з причин, через які лідер нацистської Німеччини став вегетаріанцем

Гітлер, попри багатство ресурсів, що знаходилися в його розпорядженні, вибрав свого лікаря — доктора Томаса Морелла. На той час Морелль був модним лікарем із клієнтурою з вищого суспільства. Однак як лікар він був, м'яко кажучи, непрофесійним.

Так, наприклад, він часто прописував фюреру досить дивні методи лікування, щоб допомогти йому при болях, неконтрольованих газах та інших проблемах, спричинених його недугами. Деякі з цих методів лікування включали ін'єкції тестостерону, витяжки зі сперми та секрет передміхурової залози молодих бичків.

[ + – ] Томас Морелль разом із Гітлером

А ось від метеоризму та проблем зі шлунком Морелль лікував Гітлера капсулами, що містять штам розщепленої кишкової палички та спеціальними пігулками від газоутворення. Ці альтернативні методи лікування, здавалося, працювали в короткостроковій перспективі, проте токсичний алкалоїд стрихнін, що міститься у таблетках від газоутворення, призводив до пошкодження печінки та шлунка. Крім того, лікування Морелла, що включало наркотичні речовини, призвело до того, що Гітлер пристрастився до наркотиків.

Гітлер все частіше робив ін'єкції, які містять наркотики, які негайно заряджали його енергією. Він користувався ними перед гучними промовами або оголошеннями, щоб підтримувати свій яскравий, активний і войовничий стиль. Під час Другої світової, коли війна повернулася проти Німеччини, Гітлер почав робити ці ін'єкції дедалі частіше. Так стабільність диктатора до наркотиків зростала, тому Мореллю довелося збільшити дозування. На думку експертів, той факт, що Гітлер був помітно підбадьорений ін'єкціями та виробив до них стійкість, дозволяють припустити, що він приймав амфетамін.

[ + – ] Гітлер все частіше робив ін'єкції, які містять наркотики, які негайно заряджали його енергією

Також лідер нацистської Німеччини страждав на синдром роздратованого кишечника. У медичному співтоваристві синдром роздратованого кишечника (СРК) — це термін, що використовується для опису низки травних симптомів. Хоча СРК часто обговорюється як окреме захворювання, воно є широким спектром проблем із травленням. Пацієнтам часто ставлять діагноз СРК до того часу, поки конкретна причина симптомів не знаходиться.

Що стосується Гітлера, його діагноз СРК експерти відносять до коліту. Коліт — це запальне захворювання кишечника, яке може спричинити набряк та виразки в товстій кишці. Деякі з його симптомів також включають біль у животі, спазми, діарею, втому, лихоманку та багато іншого. Ці симптоми збігаються з тим, що доктор Шенк писав про Гітлера, і пояснюють неконтрольований метеоризм диктатора.