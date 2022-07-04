Ученые рассказали, почему кошки трутся о ноги хозяина

По словам экспертов, такому поведению существует множество объяснений, но есть несколько основных причин.

Большинство владельцев кошек не раз задавались вопросом, почему их четырехлапые друзья любят тереться о людей и предметы. Иногда это происходит, когда владелец чем-то занят, но чаще всего когда он возвращается домой после длительного отсутствия, пишет The Spruce Pets.

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Что же кошка пытается сказать таким поведением? Обычно это признак ее любви и преданности хозяину. Однако существует множество других причин того, почему кот так себя ведет.

Необходимость в "своих людях"

[ + – ] Чтобы получать информацию об окружающем мире, коты в значительной степени полагаются на свое обоняние

Чтобы получать информацию об окружающем мире, коты в значительной степени полагаются на свое обоняние. У них есть железы на подбородке, щеках, лбу и даже на лапах, которые выделяют феромон. Этот феромон не имеет запаха для людей, но другие кошки и животные могут легко его учуять. Эти феромоны многое рассказывают другим животным о кошке: является ли она самцом или самкой, все ли с ней хорошо и даже какое у нее настроение.

Когда вы приходите домой с работы или чем-то активно заняты, от вас исходят другие запахи. В зависимости от того, откуда вы пришли, от вас может даже исходить запах других животных. Когда кошка трется о вас, как вариант, она пытается оставить на вас свой запах, чтобы пометить вас как "своего человека".

Это один из видов территориального поведения, который указывает на наличие привязанности. К другим видам территориального поведения относятся царапанье вещей и кошачьи "метки".

Необходимость во внимании

[ + – ] Когда кот трется об неодушевленные предметы, это означает, что животное счастливо и довольно своим окружением

Другой причиной, почему кошка начинает лихорадочно тереться о ваши ноги, когда вы входите в дверь после долгого рабочего дня, может быть и то, что кот хочет от вас внимания или поиграть. Это особенно заметно, когда животное начинают "бодаться". Таким способом питомец просить почесать ему голову или погладить.

Демонстрация привязанности

Еще одной причиной подобного поведения может быть и то, что кошка чувствует себя в безопасности рядом с человеком о которого трется. Когда это делается на неодушевленных предметах, это означает, что животное счастливо и довольно своим окружением.

Кошки могут тереться о ваши ноги по нескольким причинам. Однако, будь то способ показать необходимость в "своих людях" или способ привлечь внимание, в большинстве случаев это все же подразумевает проявление привязанности и любви к своему владельцу. Так что в следующий раз, когда ваша кошка попытается потереться о вас, просто помните, что она делает это из-за большой любви к вам.