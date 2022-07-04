Вчені розповіли, чому кішки труться до ніг господаря

За словами експертів, такій поведінці існує безліч пояснень, але є кілька основних причин.

Більшість власників кішок не раз ставили собі питання, чому їхні чотирилапі друзі люблять тертися до людей та предметів. Іноді це відбувається, коли власник чимось зайнятий, але найчастіше коли він повертається додому після тривалої відсутності, пише The Spruce Pets.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Що ж кішка намагається сказати такою поведінкою? Зазвичай це ознака її любові та відданості господарю. Однак існує безліч інших причин того, чому кіт так поводиться.

Необхідність у "своїх людях"

[ + – ] Щоб отримувати інформацію про навколишній світ, коти значною мірою покладаються на свій нюх

Щоб отримувати інформацію про навколишній світ, коти значною мірою покладаються на свій нюх. Вони мають залози на підборідді, щоках, лобі й навіть на лапах, які виділяють феромон. Цей феромон не має запаху для людей, але інші кішки та тварини можуть легко відчути його. Ці феромони багато розповідають іншим тваринам про кішку: чи є вона самцем чи самкою, чи все з нею добре і навіть який у неї настрій.

Коли ви приходите додому з роботи або чимось активно зайняті, від вас походять інші запахи. Залежно від того, звідки ви прийшли, від вас може навіть виходити запах інших тварин. Коли кішка треться до вас, як варіант, вона намагається залишити на вас свій запах, щоб позначити вас як "свою людину".

Це один із видів територіальної поведінки, який вказує на наявність уподобання. До інших видів територіальної поведінки належать дряпання речей та котячі "мітки".

Необхідність в увазі

[ + – ] Коли кіт треться до нежиих предметів, це означає, що тварина щаслива і задоволена своїм оточенням

Іншою причиною, чому кішка починає гарячково тертися до ніг, коли ви входите у двері після довгого робочого дня, може бути й те, що кіт хоче від вас уваги або погратися. Це особливо помітно, коли тварини починають "бадатися". У такий спосіб улюбленець просить почухати йому голову або погладити.

Демонстрація прихильності

Ще однією причиною подібної поведінки може бути і те, що кішка почувається в безпеці поряд з людиною, до якої треться. Коли це робиться на неживих предметах, це означає, що тварина є щасливою і задоволеною своїм оточенням.

Кішки можуть тертися до ваших ніг з кількох причин. Однак, чи то спосіб показати необхідність у "своїх людях", чи спосіб привернути увагу, в більшості випадків це все ж таки передбачає прояв прихильності та любові до свого власника. Так що наступного разу, коли ваша кішка спробує потертися до вас, просто пам'ятайте, що вона робить це через велику любов до вас.