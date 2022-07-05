Астрологи – врут. Ученые объяснили, существуют ли вообще "ретроградные" планеты

Исследователи разъяснили природу астрономического явления, которое зачастую обвиняют во всех человеческих бедах.

Планеты Солнечной системы, когда они становятся ретроградными, часто обвиняют в множестве человеческих бед и напастей. Но в действительности, не существует никаких доказательств того, что та или иная планета, ставшая ретроградной, оказывает какое-либо влияние на человеческую жизнь, пишет Science Focus.

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Независимо от того, верите вы в это влияние или нет, ретроградные планеты – это обычное явление в Солнечной системе. Например, в сентябре 2022 года ретроградными станут одновременно три планеты, и даже четыре, если включить в этот список Плутон.

Но само определение ретроградности планет, зачастую, трактуется неправильно.

Что такое ретроградная планета?

Все планеты Солнечной системы движутся по ночному небу Земли с запада на восток. Небесные тела, как правило, движутся в одном направлении. Также если поставить воображаемую точку над Северным полюсом Земли, тогда можно увидеть, что планеты движутся против часовой стрелки часов. Такое движения является "нормальным" для планет и называется "прогрессивным".

Когда же планета входит в период ретроградного движения, создается впечатление, что она начинает двигаться в противоположном направлении. Но ученые подчеркивают, что планеты движутся назад только для наблюдателей с Земли. Отмечается, что значение самого слова "ретроградны" обозначает движение назад.

"Возможно, наши предки были слишком озадачены такой кардинальной переменой, что восприняли ее как недобрый знак", – пишет магистр геолого-геофизических наук Калифорнийского университета в Лондоне Холли Спаннер.

Чем вызвано кажущееся ретроградное движение

Ретроградное движение планет – это иллюзия, которая появляется из-за нашей точки наблюдения за небесными телами. Она вызвана разной скоростью вращения планет вокруг Солнца.

"Вспомните, как вы за рулем автомобиля обгоняете другие машины на дороге. Вы догоняете их, выравниваетесь с ними, а потом начинается казаться, что обогнанные машины движутся назад по отношению к вашему авто", – объясняет Спаннер.

Именно поэтому ретроградность планет называют "кажущимся ретроградным движением", на самом деле ни одна из планет не может двигаться назад.

"Высшие планеты", как их называют астрологи, являются небесными телами, чья орбита находится дальше от Солнца, чем орбита Земли. Они становятся ретроградными примерно в одно и то же время, когда оказываются в оппозиции.

Противостояние планет или "оппозиция" в астрономии – это когда та или иная планета оказывается по другую сторону от Земли, чем Солнце. Например, когда Земля оказывается посередине между Солнцем и Марсом, что происходит каждые 26 месяцев.

[ + – ] Противостояние планет или "оппозиция". Фото: Википедия

Потому как орбиты у Меркурия и Венеры расположены ближе к Солнцу, чем у Земли, эти небесные тела никогда не окажутся в оппозиции. Но несмотря на это, Меркурий и Венера все же могут быть ретроградными.

Ретроградный Меркурий

[ + – ] Меркурий становится ретроградным на три недели. Фото: NASA

Меркурий – это самая быстрая планета в Солнечной системе, ей требуется всего 88 дней, чтобы сделать полный оборот вокруг Солнца. Поэтому Меркурий настигает Землю 3-4 раза в год и становится ретроградным на протяжении трех недель. Ретроградный Меркурий иногда, совпадает с другим захватывающим событием – транзитом.

В этот момент Солнце, Меркурий и Земля выстраиваются в одну линию, и с Земли видно небольшой Меркурий на фоне огромной звезды.

Ретроградная Венера

[ + – ] Венера становится ретроградной на 6 недель. Фото: ESA

Этой планете необходимо 225 дней для того, чтобы облететь вокруг Солнца. Поэтому Венера становится ретроградной каждые 18 месяцев, что длится около 6 недель.

Ретроградный Марс

[ + – ] Марс становится ретроградным на несколько недель. Фото: NASA/JPL

Как уже упоминалось, Марс становится ретроградным каждые 26 месяцев. Для Красной планеты это длится несколько недель. Также ретроградный Марс известен своим характерным желто-оранжевым цветом.

Внешние планеты

[ + – ] Юпитер становится ретроградным на четыре меясца. Фото: NASA

Юпитерианские планеты или внешние планеты ретроградными становятся реже, но их кажущееся ретроградное движение длиться дольше.

Юпитер становится ретроградным один раз в 9 месяцев с продолжительностью около 4 месяцев;

Сатурн становится ретроградным каждые 12 месяцев, что длится около 4,5 месяцев;

Уран становится ретроградным раз в 12 месяцев и длится это около 5 месяцев;

Нептун становится ретроградным каждые 12 месяцев, что длится чуть больше 5 месяцев.

Ретроградный Плутон

[ + – ] Плутон становится ретроградным на полгода. Фото: NASA

Плутон был изгнан из списка планет Солнечной системы, но он также каждый год становится ретроградным, что длится примерно около полугода.

Самый известные объект в поясе Койпера становился ретроградным последний раз 29 апреля 2022 года. В 2023 году Плутон снова станет ретроградным 1 мая.