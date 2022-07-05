Астрологи брешуть. Учені пояснили, чи існують взагалі "ретроградні" планети

Дослідники роз'яснили природу астрономічного явища, яке найчастіше звинувачують у всіх людських бідах.

Планети Сонячної системи, коли вони стають ретроградними, часто звинувачують у багатьох людських бідах і напастях. Але насправді не існує жодних доказів того, що та чи інша планета, яка стала ретроградною, як-небудь упливає на людське життя, пише Science Focus.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Незалежно від того, чи вірите ви в цей уплив чи ні, ретроградні планети — це звичайне явище в Сонячній системі. Наприклад, у вересні 2022 року ретроградними стануть одночасно три планети, і навіть чотири, якщо включити до цього списку Плутон.

Але саме визначення ретроградності планет найчастіше трактується неправильно.

Що таке ретроградна планета?

Усі планети Сонячної системи рухаються нічним небом Землі із заходу на схід. Небесні тіла, як правило, рухаються в одному напрямку. Також якщо поставити уявну точку над Північним полюсом Землі, тоді можна побачити, що планети рухаються проти годинникової стрілки годинника. Такий рух є "нормальним" для планет і називається "прогресивним".

Коли ж планета входить у період ретроградного руху, складається враження, що вона починає рухатись у протилежному напрямку. Але вчені наголошують, що планети рухаються назад лише для спостерігачів із Землі. Зазначається, що значення самого слова "ретроградні" означає рух назад.

"Можливо, наші предки були надто спантеличені такою кардинальною зміною, що сприйняли її як недобрий знак", — пише магістр геолого-геофізичних наук Каліфорнійського університету в Лондоні Голлі Спаннер.

Чим викликаний ретроградний рух

Ретроградний рух планет — це ілюзія, яка виникає через нашу точку спостереження за небесними тілами. Вона викликана різною швидкістю обертання планет навколо Сонця.

"Згадайте, як ви за кермом автомобіля обганяєте інші машини на дорозі. Ви наздоганяєте їх, порівнюєтеся з ними, а потім починається здаватися, що обігнані машини рухаються назад до вашого авто", — пояснює Спаннер.

Саме тому ретроградність планет називають "ретроградним рухом, що тільки здається", насправді жодна з планет не може рухатися назад.

"Вищі планети", як їх називають астрологи, є небесними тілами, чия орбіта знаходиться далі від Сонця, ніж орбіта Землі. Вони стають ретроградними приблизно тоді, коли опиняються в опозиції.

Протистояння планет або "опозиція" в астрономії — це коли та чи інша планета виявляється по інший бік від Землі ніж Сонце. Наприклад, коли Земля виявляється посередині між Сонцем і Марсом, що відбувається кожні 26 місяців.

[ + – ] Протистояння планет або "опозиція" Фото: Вiкiпедiя

Тому що орбіти в Меркурія та Венери розташовані ближче до Сонця, ніж у Землі, ці небесні тіла ніколи не опиняться в опозиції. Але незважаючи на це, Меркурій і Венера все ж таки можуть бути ретроградними.

Ретроградний Меркурій

[ + – ] Меркурій стає ретроградним на три тижні Фото: NASA

Меркурій — це найшвидша планета в Сонячній системі, їй потрібно всього 88 днів, щоб зробити повний оберт навколо Сонця. Тому Меркурій досягає Землі 3-4 рази на рік і стає ретроградним на три тижні. Ретроградний Меркурій іноді збігається з іншою захлопливою подією — транзитом.

У цей момент Сонце, Меркурій і Земля вишиковуються в одну лінію, і з Землі видно невеликий Меркурій на тлі величезної зірки.

Ретроградна Венера

[ + – ] Венера стає ретроградною на 6 тижнів Фото: Apophis

Цій планеті потрібно 225 днів для того, щоб облетіти навколо Сонця. Тому Венера стає ретроградною кожні 18 місяців, що триває близько шести тижнів.

Ретроградний Марс

[ + – ] Марс стає ретроградним на кілька тижнів Фото: NASA/JPL

Як згадувалося, Марс стає ретроградним кожні 26 місяців. Для Червоної планети це триває кілька тижнів. Також ретроградний Марс відомий своїм характерним жовто-помаранчевим кольором.

Зовнішні планети

[ + – ] Юпітер стає ретроградним на чотири місяці Фото: NASA

Юпітеріанські планети або зовнішні планети ретроградними стають рідше, але може здаватися, що їхній ретроградний рух триває довше.

Юпітер стає ретроградним один раз на 9 місяців із тривалістю близько 4 місяців;

Сатурн стає ретроградним кожні 12 місяців, що триває близько 4,5 місяця;

Уран стає ретроградним раз на 12 місяців, і триває це близько 5 місяців;

Нептун стає ретроградним кожні 12 місяців, що триває трохи більше 5 місяців.

Ретроградний Плутон

[ + – ] Плутон стає ретроградним на пів року Фото: NASA

Плутон був вигнаний зі списку планет Сонячної системи, але він також щороку стає ретроградним, що триває приблизно пів року.

Найвідоміший об'єкт у поясі Койпера ставав ретроградним востаннє 29 квітня 2022 року. 2023 року Плутон знову стане ретроградним 1 травня.