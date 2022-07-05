Миф или правда. Ученые рассказали, действительно ли нужно пить 8 стаканов воды в день
По поводу потребления воды существует много мнений. Одни рекомендуют выпивать 8 стаканов по 250 мл, другие уверены в том, что пить воду нужно только тогда, когда вы чувствуете жажду. Но, где же тут правда, объяснили ученые.
Одни люди обожают пить воду в то время как другим приходятся с собой бороться и заставлять, но что известно наверняка, так это, что вода крайне необходима для нашего организма. Многие наверняка не раз слышали, что для здоровья полезно выпивать 8 стаканов воды в день, но так ли это на самом деле? Объяснили эксперты, пишет Inverse.
Почему вода так важна для организма человека?
От 50 до 70% нашего тела состоит из воды. Она важна для многих метаболических и терморегуляторных функций в нашем организме. Например, вода помогает доставлять питательные вещества к клеткам, помогает предотвратить инфекции и закупорки, проводить нервные импульсы и способствует здоровью суставов.
"Ученые не перестают изучать то, как нехватка воды влияет на человеческий организм. Так, например, когда человек употребляет слишком мало жидкости, это может увеличивать риски сердечно-сосудистых заболеваний, слабоумия, нарушение регуляции уровня глюкозы и развитие диабета. Недостаток воды может повлиять даже на когнитивные способности", — рассказал диетолог Ставрос Кавурас из Университета штата Аризона.
Но действительно ли нужно ежедневно пить 8 стаканов воды?
Хотя 8 стаканов воды в день по 250 мл (около 2 л) — это часто повторяемый совет, на самом деле это не совсем правда и тут есть свои нюансы. Национальные академии наук, инженерии и медицины США рекомендуют женщинам потреблять от 2 до 2,7 л воды в день, а мужчинам — от 2,5 до 3,7 л. А еще лучше рассчитывать 25-30 мл жидкости на 1 кг массы тела.
Также стоит отметить, что некоторым людям может понадобиться пить больше жидкости, чем другим.
"Если вы весь день работает на улице, занимаетесь спортом или живете в жарком климате, общая потребность в воде становится намного выше", — отмечают эксперты.
А все из-за того, как и почему мы потеем. Когда мы тренируемся или, когда нам жарко, тело выделяет пот. Пот, как известно, в основном состоит из воды. Поэтому, если человек потеет, он теряет воду. Если он тренируется еще и в жаркой среде, то теряет еще больше воды. То же самое относится к людям, работающим в жарких условиях, и к тем, кто на работе должен носить тяжелую одежду или униформу.
Потребность в воде также может увеличиться для людей, посещающих горы. На высоте в воздухе меньше кислорода, что требует более частого дыхания. Люди теряют воду при дыхании, особенно когда окружающая среда сухая.
Какие еще есть источники воды помимо самой воды?
Питьевая вода — лучший способ поддерживать уровень гидратации, но фрукты и овощи также могут быть хорошими источниками воды. То же самое относится и к таким напиткам, как молоко, чай и сок.
Тем не менее следите за содержанием сахара в ваших напитках. Ведь долгосрочное употребление подслащенных сахаром жидкостей может иметь негативные последствия и нанести вред здоровью.
Могут ли некоторые напитки обезвоживать?
В обществе существует распространенное заблуждение относительно обезвоживания еды и напитков. Все продукты и напитки содержат воду, однако содержание воды в этих продуктах варьируется.
Представление, что кофеин обезвоживает организм — еще одно заблуждение. Хотя потребление высоких концентраций кофеина может иметь мочегонный эффект, ученые не обнаружили никаких доказательств того, что употребление чашки кофе является мочегонным средством.
Когда человек выпивает напиток слишком быстро, как это обычно происходит с кофе, организму не нужна вся эта жидкость за один раз, поэтому он избавляется от излишков, заставляя вас искать ближайший туалет, возможно, именно поэтому многие люди считают некоторые напитки обезвоживающими.
А вот когда дело доходит до удерживания воды, алкоголь в этом плане — худший напиток. А все потому что он подавляет гормон, называемый вазопрессин, который помогает сохранить воду. Употребление большого количества алкоголя может привести к обезвоживанию.