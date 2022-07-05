Миф или правда. Ученые рассказали, действительно ли нужно пить 8 стаканов воды в день

По поводу потребления воды существует много мнений. Одни рекомендуют выпивать 8 стаканов по 250 мл, другие уверены в том, что пить воду нужно только тогда, когда вы чувствуете жажду. Но, где же тут правда, объяснили ученые.

Одни люди обожают пить воду в то время как другим приходятся с собой бороться и заставлять, но что известно наверняка, так это, что вода крайне необходима для нашего организма. Многие наверняка не раз слышали, что для здоровья полезно выпивать 8 стаканов воды в день, но так ли это на самом деле? Объяснили эксперты, пишет Inverse.

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Почему вода так важна для организма человека?

От 50 до 70% нашего тела состоит из воды. Она важна для многих метаболических и терморегуляторных функций в нашем организме. Например, вода помогает доставлять питательные вещества к клеткам, помогает предотвратить инфекции и закупорки, проводить нервные импульсы и способствует здоровью суставов.

[ + – ] От 50 до 70% нашего тела состоит из воды

"Ученые не перестают изучать то, как нехватка воды влияет на человеческий организм. Так, например, когда человек употребляет слишком мало жидкости, это может увеличивать риски сердечно-сосудистых заболеваний, слабоумия, нарушение регуляции уровня глюкозы и развитие диабета. Недостаток воды может повлиять даже на когнитивные способности", — рассказал диетолог Ставрос Кавурас из Университета штата Аризона.

Но действительно ли нужно ежедневно пить 8 стаканов воды?

Хотя 8 стаканов воды в день по 250 мл (около 2 л) — это часто повторяемый совет, на самом деле это не совсем правда и тут есть свои нюансы. Национальные академии наук, инженерии и медицины США рекомендуют женщинам потреблять от 2 до 2,7 л воды в день, а мужчинам — от 2,5 до 3,7 л. А еще лучше рассчитывать 25-30 мл жидкости на 1 кг массы тела.

Также стоит отметить, что некоторым людям может понадобиться пить больше жидкости, чем другим.

"Если вы весь день работает на улице, занимаетесь спортом или живете в жарком климате, общая потребность в воде становится намного выше", — отмечают эксперты.

[ + – ] Потребность в воде также может увеличиться для людей, посещающих горы

А все из-за того, как и почему мы потеем. Когда мы тренируемся или, когда нам жарко, тело выделяет пот. Пот, как известно, в основном состоит из воды. Поэтому, если человек потеет, он теряет воду. Если он тренируется еще и в жаркой среде, то теряет еще больше воды. То же самое относится к людям, работающим в жарких условиях, и к тем, кто на работе должен носить тяжелую одежду или униформу.

Потребность в воде также может увеличиться для людей, посещающих горы. На высоте в воздухе меньше кислорода, что требует более частого дыхания. Люди теряют воду при дыхании, особенно когда окружающая среда сухая.

Какие еще есть источники воды помимо самой воды?

Питьевая вода — лучший способ поддерживать уровень гидратации, но фрукты и овощи также могут быть хорошими источниками воды. То же самое относится и к таким напиткам, как молоко, чай и сок.

[ + – ] Фрукты и овощи также могут быть хорошими источниками воды

Тем не менее следите за содержанием сахара в ваших напитках. Ведь долгосрочное употребление подслащенных сахаром жидкостей может иметь негативные последствия и нанести вред здоровью.

Могут ли некоторые напитки обезвоживать?

В обществе существует распространенное заблуждение относительно обезвоживания еды и напитков. Все продукты и напитки содержат воду, однако содержание воды в этих продуктах варьируется.

Представление, что кофеин обезвоживает организм — еще одно заблуждение. Хотя потребление высоких концентраций кофеина может иметь мочегонный эффект, ученые не обнаружили никаких доказательств того, что употребление чашки кофе является мочегонным средством.

[ + – ] Когда дело доходит до удерживания воды, алкоголь в этом плане — худший напиток

Когда человек выпивает напиток слишком быстро, как это обычно происходит с кофе, организму не нужна вся эта жидкость за один раз, поэтому он избавляется от излишков, заставляя вас искать ближайший туалет, возможно, именно поэтому многие люди считают некоторые напитки обезвоживающими.

А вот когда дело доходит до удерживания воды, алкоголь в этом плане — худший напиток. А все потому что он подавляет гормон, называемый вазопрессин, который помогает сохранить воду. Употребление большого количества алкоголя может привести к обезвоживанию.