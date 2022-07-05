Міф чи правда. Вчені розповіли, чи справді потрібно пити 8 склянок води на день

Щодо споживання води існує багато думок. Одні рекомендують випивати 8 склянок по 250 мл, інші впевнені, що пити воду потрібно лише тоді, коли ви відчуваєте спрагу. Але, де тут правда, пояснили вчені.

Одні люди люблять пити воду в той час, як іншим доводиться з собою боротися і змушувати, але що відомо напевно, так це, що вода вкрай потрібна для нашого організму. Багато хто, напевно, не раз чув, що для здоров'я корисно випивати 8 склянок води на день, але чи так це насправді? Пояснили експерти, пише Inverse.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Чому вода така важлива для організму людини?

Від 50 до 70% нашого тіла складається із води. Вона важлива для багатьох метаболічних та терморегуляторних функцій у нашому організмі. Наприклад, вода допомагає доставляти поживні речовини до клітин, допомагає запобігти інфекціям та закупоркам, проводити нервові імпульси та сприяє здоров'ю суглобів.

[ + – ] Від 50 до 70% нашого тіла складається із води

"Вчені не перестають вивчати те, як нестача води впливає на людський організм. Так, наприклад, коли людина вживає занадто мало рідини, це може збільшувати ризики серцево-судинних захворювань, недоумства, порушення регуляції рівня глюкози та розвиток діабету. Нестача води може вплинути навіть на когнітивні здібності", — розповів дієтолог Ставрос Кавурас з Університету штату Аризона.

Але чи справді потрібно щодня пити 8 склянок води?

Хоча 8 склянок води на день по 250 мл (близько 2 л) — це часто повторювана порада, насправді це не зовсім правда і тут є свої нюанси. Національні академії наук, інженерії та медицини США рекомендують жінкам споживати від 2 до 2,7 л води на день, а чоловікам від 2,5 до 3,7 л. А краще розраховувати 25-30 мл рідини на 1 кг маси тіла.

Також варто зазначити, що деяким людям може знадобитися більше пити рідини, ніж іншим.

"Якщо ви весь день працює на вулиці, займаєтеся спортом або живете у спекотному кліматі, загальна потреба у воді стає набагато вищою", — зазначають експерти.

[ + – ] Потреба у воді також може збільшитися для людей, які відвідують гори

А все через те, як і чому ми потіємо. Коли ми тренуємось або, коли нам спекотно, тіло виділяє піт. Піт, як відомо, здебільшого складається з води. Тому, якщо людина потіє, вона втрачає воду. Якщо вона тренується ще й у спекотному середовищі, то втрачає ще більше води. Те саме стосується людей, які працюють у жарких умовах, і тих, хто на роботі повинен носити важкий одяг або уніформу.

Потреба у воді може збільшитися для людей, які відвідують гори. На висоті в повітрі менше кисню, що потребує частішого дихання. Люди втрачають воду під час дихання, особливо коли довкілля сухе.

Які ще є джерела води, крім самої води?

Питна вода — найкращий спосіб підтримувати рівень гідратації, але фрукти та овочі також можуть бути добрими джерелами води. Те саме стосується і таких напоїв, як молоко, чай і сік.

[ + – ] Фрукти та овочі також можуть бути хорошими джерелами води

Проте слідкуйте за вмістом цукру у ваших напоях. Адже довгострокове вживання підсолоджених цукром рідин може мати негативні наслідки та завдати шкоди здоров'ю.

Чи можуть деякі напої зневоднювати?

У суспільстві існує поширена помилка щодо зневоднення їжі та напоїв. Всі продукти та напої містять воду, проте вміст води в цих продуктах варіюється.

Уявлення, що кофеїн зневоднює організм, — ще одна помилка. Хоча споживання високих концентрацій кофеїну може мати сечогінний ефект, вчені не виявили жодних доказів того, що вживання чашки кави є сечогінним засобом.

[ + – ] Коли справа доходить до утримання води, алкоголь у цьому плані — найгірший напій

Коли людина випиває напій надто швидко, як це зазвичай відбувається з кавою, організму не потрібна вся ця рідина за один раз, тому він позбавляється надлишків, змушуючи вас шукати найближчий туалет, можливо, саме тому багато людей вважають деякі напої зневоднювальними.

А от коли справа доходить до утримання води, алкоголь у цьому плані — найгірший напій. А все тому, що він пригнічує гормон, званий вазопресин, який допомагає зберегти воду. Вживання великої кількості алкоголю може призвести до зневоднення.