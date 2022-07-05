Міф чи правда. Вчені розповіли, чи справді потрібно пити 8 склянок води на день
Щодо споживання води існує багато думок. Одні рекомендують випивати 8 склянок по 250 мл, інші впевнені, що пити воду потрібно лише тоді, коли ви відчуваєте спрагу. Але, де тут правда, пояснили вчені.
Одні люди люблять пити воду в той час, як іншим доводиться з собою боротися і змушувати, але що відомо напевно, так це, що вода вкрай потрібна для нашого організму. Багато хто, напевно, не раз чув, що для здоров'я корисно випивати 8 склянок води на день, але чи так це насправді? Пояснили експерти, пише Inverse.
Чому вода така важлива для організму людини?
Від 50 до 70% нашого тіла складається із води. Вона важлива для багатьох метаболічних та терморегуляторних функцій у нашому організмі. Наприклад, вода допомагає доставляти поживні речовини до клітин, допомагає запобігти інфекціям та закупоркам, проводити нервові імпульси та сприяє здоров'ю суглобів.
"Вчені не перестають вивчати те, як нестача води впливає на людський організм. Так, наприклад, коли людина вживає занадто мало рідини, це може збільшувати ризики серцево-судинних захворювань, недоумства, порушення регуляції рівня глюкози та розвиток діабету. Нестача води може вплинути навіть на когнітивні здібності", — розповів дієтолог Ставрос Кавурас з Університету штату Аризона.
Але чи справді потрібно щодня пити 8 склянок води?
Хоча 8 склянок води на день по 250 мл (близько 2 л) — це часто повторювана порада, насправді це не зовсім правда і тут є свої нюанси. Національні академії наук, інженерії та медицини США рекомендують жінкам споживати від 2 до 2,7 л води на день, а чоловікам від 2,5 до 3,7 л. А краще розраховувати 25-30 мл рідини на 1 кг маси тіла.
Також варто зазначити, що деяким людям може знадобитися більше пити рідини, ніж іншим.
"Якщо ви весь день працює на вулиці, займаєтеся спортом або живете у спекотному кліматі, загальна потреба у воді стає набагато вищою", — зазначають експерти.
А все через те, як і чому ми потіємо. Коли ми тренуємось або, коли нам спекотно, тіло виділяє піт. Піт, як відомо, здебільшого складається з води. Тому, якщо людина потіє, вона втрачає воду. Якщо вона тренується ще й у спекотному середовищі, то втрачає ще більше води. Те саме стосується людей, які працюють у жарких умовах, і тих, хто на роботі повинен носити важкий одяг або уніформу.
Потреба у воді може збільшитися для людей, які відвідують гори. На висоті в повітрі менше кисню, що потребує частішого дихання. Люди втрачають воду під час дихання, особливо коли довкілля сухе.
Які ще є джерела води, крім самої води?
Питна вода — найкращий спосіб підтримувати рівень гідратації, але фрукти та овочі також можуть бути добрими джерелами води. Те саме стосується і таких напоїв, як молоко, чай і сік.
Проте слідкуйте за вмістом цукру у ваших напоях. Адже довгострокове вживання підсолоджених цукром рідин може мати негативні наслідки та завдати шкоди здоров'ю.
Чи можуть деякі напої зневоднювати?
У суспільстві існує поширена помилка щодо зневоднення їжі та напоїв. Всі продукти та напої містять воду, проте вміст води в цих продуктах варіюється.
Уявлення, що кофеїн зневоднює організм, — ще одна помилка. Хоча споживання високих концентрацій кофеїну може мати сечогінний ефект, вчені не виявили жодних доказів того, що вживання чашки кави є сечогінним засобом.
Коли людина випиває напій надто швидко, як це зазвичай відбувається з кавою, організму не потрібна вся ця рідина за один раз, тому він позбавляється надлишків, змушуючи вас шукати найближчий туалет, можливо, саме тому багато людей вважають деякі напої зневоднювальними.
А от коли справа доходить до утримання води, алкоголь у цьому плані — найгірший напій. А все тому, що він пригнічує гормон, званий вазопресин, який допомагає зберегти воду. Вживання великої кількості алкоголю може призвести до зневоднення.