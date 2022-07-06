Компания из Швеции создала таблетку от похмелья: как она работает

Создатели лекарства от похмелья утверждают, что уже через час 70% алкоголя в организме исчезнет, а значит голова утром болеть не будет.

Новую таблетку от похмелья разработала шведская компания Myrkl и это средство уже поступило в продажу в Великобритании. Согласно предварительному исследованию, после употребления таблетки в организме человека остается только треть выпитого алкоголя. И таким образом это средство может избавить от похмелья. Но действительно ли эти таблетки такие эффективные и могут ли они причинить вред организму? На этот вопрос дает ответ ученый Ашвин Дханда из Плимутского университета, Великобритания, сообщает ScienceAlert.

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В компании Myrkl утверждают, что их таблетка от похмелья может уничтожить 70% алкоголя уже через час после после того, как был употреблен алкогольный напиток. То есть, если выпить 50 мл очень крепкого напитка, в котором будет 20 мл чистого спирта, то в кровь попадет только 6 мл. Это все равно, что человек выпьет не 50 мл, а только 15 мл алкоголя. По крайней мере так показывает исследование компании Myrkl.

[ + – ] Согласно предварительному исследованию, после употребления таблетки в организме человека остается только треть выпитого алкоголя. И таким образом это средство может избавить от похмелья Фото: Men’s Health

Как работает таблетка от похмелья?

Соответственно с помощью этой таблетки можно избежать похмелья на утро, но в то же время она снижает уровень эйфории во время распития спиртных напитков. Эту таблетку, как утверждают разработчики стоит принимать за 1-12 часов до предполагаемого "веселья".

Для того, чтобы таблетка произвела необходимый эффект, в ее состав включены две полезные для кишечника бактерии — Bacillus subtilis и Bacillus coagulans. Как известно алкоголь попадает в кровь именно из кишечника, а не из желудка. Благодаря эти бактериям и происходит уничтожение алкоголя, ведь они расщепляют алкоголь на воду и углекислый газ.

"Что касается похмелья, с которым призваны бороться новые таблетки, то оно возникает из-за обезвоживания организма вследствие употребления алкоголя. И это вызывает головную боль. Но в то же время алкоголь может вызвать боли в желудке и тошноту. А таблетки начинают действовать только в кишечнике, а значит проблем с желудком не избежать", — говорит Дханда.

Все, конечно зависит от принятой дозы алкоголя и от его крепости. Получается, что, чем меньше алкоголя выпито накануне, тем меньше уровень похмелья может возникнуть. Но разработчики новой таблетки утверждают, что от похмелья можно избавиться вообще. Но так ли это на самом деле?

[ + – ] Что касается похмелья, с которым призваны бороться новые таблетки, то оно возникает из-за обезвоживания организма вследствие употребления алкоголя. И это вызывает головную боль. Но в то же время алкоголь может вызвать боли в желудке и тошноту. А таблетки начинают действовать только в кишечнике, а значит проблем с желудком не избежать Фото: The Conversation

Что показало исследование?

Чтобы доказать эффективность своих таблеток, компания Myrkl провела эксперимент. Участники исследования должны были принимать по 2 таблетки или же плацебо, что кому досталось, каждый день в течение недели. После этого, им дали возможность выпить от 50 мл до 90 мл крепкого алкоголя. Затем ученые изучили уровень алкоголя в крови участников эксперимента в течение двух часов после приема спиртных напитков. Данные показали, что у тех, кто принимал таблетку уровень алкоголя в крови снизился на 70% по сравнению с теми, кто принимал плацебо.

"Хотя было проведено профессиональное исследование, без ответа остается много вопросов. Точность исследования вызывает сомнение, ведь результаты отличались у разных людей. Также участники принимали таблетки семь дней, а компания-разработчик рекомендует их принимать всего лишь за 1-12 часов до предполагаемого употребления любого количества алкоголя", — говорит Дханда.

Больше вопросов, чем ответов

По словам ученого, в эксперименте приняли участие здоровые молодые люди. Но как таблетки будут действовать у пожилых людей, а также у тех, кто имеет проблемы с желудком или кишечником, не ясно.

"Также нет ответов на вопросы, действует ли таблетка по-разному или одинаково на мужчин и женщин, что будет если выпить не только алкоголь, но и закусить, что может случится, если человек принимает другие лекарства?", — говорит Дханда.

По словам ученого, алкоголь усваивается организмом по-разному в зависимости от веса, пола человека и его физической активности и потребляемой пищи. Поэтому действие таблеток может либо усилиться, либо наоборот уменьшиться.

[ + – ] Хотя было проведено профессиональное исследование, без ответа остается много вопросов. Точность исследования вызывает сомнение, ведь результаты отличались у разных людей. Также участники принимали таблетки семь дней, а компания-разработчик рекомендует их принимать всего лишь за 1-12 часов до предполагаемого употребления любого количества алкоголя Фото: ScienceAlert

Лучшее лекарство от похмелья — это…

"Скорее всего две полезные кишечные бактерии, которые входят в состав этих таблеток, не являются угрозой для большинства людей. Но у болеющего человека, они могут нарушить природный баланс полезных кишечных бактерий и это может привести к еще худшим последствиям для кишечника", — говорит Дханда.

По словам ученого, возможно эта таблетка и поможет некоторым людям избавиться от похмелья. Но самым лучшим лекарством от похмелья, Дханда считает очень маленькое количество выпитого алкоголя накануне.