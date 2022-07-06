Компанія зі Швеції створила пігулку проти похмілля: як вона працює

Творці ліків проти похмілля стверджують, що вже за годину 70% алкоголю в організмі зникне, а отже, голова вранці не болітиме.

Нову пігулку проти похмілля розробила шведська компанія Myrkl і цей засіб вже надійшов у продаж у Великій Британії. Згідно з попереднім дослідженням, після вживання таблетки в організмі людини залишається лише третина випитого алкоголю. І так цей засіб може позбавити похмілля. Але чи дійсно ці таблетки такі ефективні і чи можуть вони завдати шкоди організму? На це питання відповідає вчений Ашвін Дханда із Плімутського університету, Великобританія, повідомляє ScienceAlert.

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У компанії Myrkl стверджують, що їхня таблетка проти похмілля може знищити 70% алкоголю вже через годину після того, як вжито алкогольний напій. Тобто якщо випити 50 мл дуже міцного напою, в якому буде 20 мл чистого спирту, то в кров потрапить лише 6 мл. Це все одно, що людина вип'є не 50 мл, а лише 15 мл алкоголю. Принаймні так свідчить дослідження компанії Myrkl.

[ + – ] Згідно з попереднім дослідженням, після вживання таблетки в організмі людини залишається лише третина випитого алкоголю. І так цей засіб може позбавити похмілля Фото: Men’s Health

Як працює пігулка проти похмілля?

Відповідно, за допомогою цієї таблетки можна уникнути похмілля на ранок, але водночас вона знижує рівень ейфорії під час розпивання спиртних напоїв. Цю таблетку, як стверджують розробники, варто приймати за 1-12 годин до ймовірних "веселощів".

Для того, щоб пігулка справила необхідний ефект, до її складу додали дві корисні для кишечника бактерії — Bacillus subtilis та Bacillus coagulans. Як відомо, алкоголь потрапляє в кров саме з кишечника, а не зі шлунка. Завдяки цим бактеріям і відбувається знищення алкоголю, адже вони розщеплюють алкоголь на воду та вуглекислий газ.

"Що стосується похмілля, з яким покликані боротися нові таблетки, то воно виникає через зневоднення організму внаслідок вживання алкоголю. І це спричиняє головний біль. Але разом з тим алкоголь може спричинити болі в шлунку та нудоту. А таблетки починають діяти лише в кишечнику, а отже проблем зі шлунком не уникнути", — каже Дханда.

Все, звичайно, залежить від прийнятої дози алкоголю та від його міцності. Виходить, що чим менше алкоголю випито напередодні, тим менший рівень похмілля може виникнути. Але розробники нової таблетки стверджують, що похмілля можна позбутися взагалі. Але чи це так насправді?

[ + – ] Що стосується похмілля, з яким покликані боротися нові таблетки, воно виникає через зневоднення організму внаслідок вживання алкоголю. І це спричиняє головний біль. Але в той же час алкоголь може спричинити біль у шлунку та нудоту. А таблетки починають діяти тільки в кишечнику, а отже проблем із шлунком не уникнути Фото: The Conversation

Що показало дослідження?

Щоб довести ефективність своїх пігулок, компанія Myrkl провела експеримент. Учасники дослідження мали приймати по 2 таблетки або плацебо, що кому дісталося, щодня протягом тижня. Після цього їм дали можливість випити від 50 мл до 90 мл міцного алкоголю. Потім вчені вивчили рівень алкоголю у крові учасників експерименту протягом двох годин після прийому спиртних напоїв. Дані показали, що у тих, хто приймав таблетку, рівень алкоголю в крові знизився на 70%, якщо порівняти з тими, хто приймав плацебо.

"Хоча проведено професійне дослідження, без відповіді залишається багато питань. Точність дослідження викликає сумнів, адже результати відрізнялися в різних людей. Також учасники приймали таблетки сім днів, а компанія-розробник рекомендує їх приймати лише за 1-12 годин до ймовірного вживання будь-якої кількості алкоголю", — каже Дханда.

Більше запитань, ніж відповідей

За словами вченого, в експерименті взяли участь здорові молоді люди. Але як таблетки діятимуть у людей похилого віку, а також у тих, хто має проблеми зі шлунком чи кишечником, не ясно.

"Також немає відповідей на запитання, чи діє таблетка по-різному або однаково на чоловіків і жінок, що буде якщо випити не лише алкоголь, а й закусити, що може статися, якщо людина приймає інші ліки?" — каже Дханда.

За словами вченого, алкоголь засвоюється організмом по-різному залежно від ваги, статі людини та її фізичної активності та їжі. Тому дія таблеток може посилитися, або навпаки зменшитися.

[ + – ] Хоча проведено професійне дослідження, без відповіді залишається багато запитань. Точність дослідження викликає сумнів, адже результати відрізнялися у різних людей. Також учасники приймали таблетки сім днів, а компанія-розробник рекомендує їх приймати лише за 1-12 годин до ймовірного вживання будь-якої кількості алкоголю Фото: ScienceAlert

Найкращі ліки проти похмілля — це…

"Найімовірніше дві корисні кишкові бактерії, які входять до складу цих таблеток, не є загрозою для більшості людей. Але в людини, яка хворіє, вони можуть порушити природний баланс корисних кишкових бактерій і це може призвести до ще гірших наслідків для кишечника", — говорить Дханда.

За словами вченого, можливо ця таблетка і допоможе деяким людям позбутися похмілля. Але найкращими ліками проти похмілля Дханда вважає дуже невелику кількість випитого алкоголю напередодні.