Взрывался 25 раз за 12 тысяч лет. Спящий супервулкан в Новой Зеландии все еще очень активен

Ученые по итогам полувековых исследований выяснили, что извержение вулкана Таупо все еще может произойти.

Супервулкан Таупо находится на Северном острове Новой Зеландии. Его кальдера заполнена озером, которое имеет такое же название, как и вулкан. Кальдера – это понижение рельефа, которое появляется на вулкане после большого извержения. Данные, которые были собраны за 43 года наблюдений показали, что дно озера постоянно поднимается и опускается. А это говорит о том, что вулкан Таупо нельзя назвать "спящим" и он обязательно "проснется" и это только вопрос времени, сообщает The Guardian.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Вулкан Таупо извергался 25 раз за последние 12 тысяч лет. Одним из самых больших извержений вулканов в нашей эре было извержение вулкана Таупо, которое произошло в 232 году. Тогда в атмосферу было выброшено 120 кубических километров обломков и пепла. Считается, что извержение вулкана Таупо, которое произошло 26,5 тысяч лет назад является самым крупным извержением вулкана в мире за последние 70 тысяч лет. Именно тогда и появилась кальдера, которую заполнило одноименное озеро.

[ + – ] Супервулкан Таупо находится на Северном острове Новой Зеландии. Его кальдера заполнена озером, которое имеет такое же название, как и вулкан Фото: wikipedia

Еще в 1979 году ученые установили специальное оборудование, чтобы наблюдать за поднятием и опусканием дна озера, чтобы обнаружить вулканические и тектонические сдвиги.

"Идея состояла в том, что нужно разместить приборы, которые смогут обнаружить вертикальные изменения уровня поверхности по мере движения магмы внутри вулкана. Если вулкан все еще активен, то оборудование показало бы это. Так и произошло. Собранные данные указывают на то, что дно озера постоянно подымалось и опускалось за последние почти полвека", — говорит автор исследования Питер Отуэй.

По словам ученого, первые годы наблюдений не дали практически никаких результатов. И только в 1983 году было зафиксировано изначальное снижение поверхности, а затем резкое повышение на 50 мм. Эти изменения поверхности привели к серии небольших землетрясений и подобное уже наблюдалось в 1922 году. После тщательного анализа ученые тогда выяснили, что действительно землетрясения были вызваны вулканической, а не тектонической активностью.

[ + – ] Еще в 1979 году ученые установили специальное оборудование, чтобы наблюдать за поднятием и опусканием дна озера, чтобы обнаружить вулканические и тектонические сдвиги Фото: Guardian

Согласно собранным за 43 года данным, уровень дна озера Таупо постоянно то опускался, то подымался из-за движений магмы под поверхностью. Максимальный подъем, который зафиксировал ученые составляет 160 мм. По словам Отуэя, вулкан Таупо все еще действующий, а не спящий и у него есть периоды небольшого проявления своей активности.

"Мы будем и дальше следить за поведением вулкана, ведь наши данные показывают, что вздутие поверхности очень ускорится сразу перед следующим извержением", — говорит Отуэй.

Но Элеонора Местел из Университета Виктории, Новая Зеландия, считает, что такие изменения в супервулкане не должны вызывать беспокойство в ближайшее время. По ее словам, такая активность является нормальной для подобных вулканов, и он конечно же взорвется, но не сейчас.

Как уже писал Фокус, извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай вызвало появление самых быстрых волн в атмосфере Земли.