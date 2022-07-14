Вибухав 25 разів за 12 тисяч років. Сплячий супервулкан у Новій Зеландії все ще дуже активний

Вчені за підсумками півстолітніх досліджень з'ясували, що виверження вулкана Таупо все ще може статися.

Супервулкан Таупо розташований на Північному острові Нової Зеландії. Його кальдера заповнена озером, яке має таку саму назву, як і вулкан. Кальдера — це зниження рельєфу, що з'являється на вулкані після великого виверження. Дані, зібрані за 43 роки спостережень, показали, що дно озера постійно піднімається і опускається. А це говорить про те, що вулкан Таупо не можна назвати "сплячим" і він обов'язково "прокинеться", це лише питання часу, повідомляє The Guardian.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Вулкан Таупо вивергався 25 разів протягом останніх 12 тисяч років. Одним із найбільших вивержень вулканів у нашій ері було виверження вулкана Таупо, яке відбулося у 232 році. Тоді в атмосферу викинуто 120 кубічних кілометрів уламків та попелу. Вважається, що виверження вулкана Таупо, яке відбулося 26,5 тисячі років тому, є найбільшим виверженням вулкана у світі за останні 70 тисяч років. Саме тоді з'явилася кальдера, яку заповнило однойменне озеро.

[ + – ] Супервулкан Таупо розташований на Північному острові Нової Зеландії. Його кальдера заповнена озером, яке має таку саму назву, як і вулкан Фото: wikipedia

Ще в 1979 році вчені встановили спеціальне обладнання, щоб спостерігати за підняттям та опусканням дна озера і виявити вулканічні та тектонічні зрушення.

"Ідея полягала в тому, що потрібно розмістити прилади, які зможуть виявити вертикальні зміни рівня поверхні в міру руху магми всередині вулкана. Якщо вулкан все ще активний, то обладнання це показало б. Так і сталося. Зібрані дані вказують на те, що дно озера постійно піднімалося і опускалося протягом останніх майже півстоліття", — каже автор дослідження Пітер Отуей.

За словами вченого, перші роки спостережень не дали жодних результатів. І лише 1983 року зафіксовано початкове зниження поверхні, а потім різке підвищення на 50 мм. Ці зміни поверхні призвели до серії невеликих землетрусів і таке вже спостерігалося 1922 року. Після ретельного аналізу вчені тоді з'ясували, що справді землетруси спричинила вулканічна, а не тектонічна активність.

[ + – ] Ще в 1979 році вчені встановили спеціальне обладнання, щоб спостерігати за підняттям та опусканням дна озера і виявити вулканічні та тектонічні зрушення Фото: коронавирус ожирение статистика

Згідно з зібраними за 43 роки даними, рівень дна озера Таупо постійно опускався, то піднімався через рухи магми під поверхнею. Максимальний підйом, який зафіксував вчені, становить 160 мм. За словами Отуея, вулкан Таупо все ще діє, а не сплячий і має періоди невеликого прояву своєї активності.

"Ми і далі стежитимемо за поведінкою вулкана, адже наші дані показують, що здуття поверхні дуже прискориться відразу перед наступним виверженням", — каже Отуей.

Але Елеонора Местел з Університету Вікторії Нова Зеландія вважає, що такі зміни в супервулкані не повинні викликати занепокоєння найближчим часом. За її словами, така активність є нормальною для подібних вулканів, і він звичайно вибухне, але не зараз.

Як вже писав Фокус, виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай спричинило появу найшвидших хвиль в атмосфері Землі.