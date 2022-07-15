От алкоголя глупеют: ученые выяснили, какая доза спиртного затормаживает мозг

Исследователи выяснили, что даже умеренное потребление алкоголя может снижать когнитивные функции мозга.

Новое исследование показало, что всего четыре порции алкоголя еженедельно способны стать причиной изменений в мозге, которые связаны со снижением когнитивных функций. Об этом сообщает New Atlas.

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Ученые связывают это с тем, что даже умеренное потребление алкоголя повышает уровень содержания железа в мозге.

За последние годы было опубликовано множество исследований того, как алкоголь влияет на здоровье человека. Но новое исследование сконцентрировалось на влиянии алкоголя на мозг человека. Ученые руководствовались более ранними работами, которые связывали употребление алкоголя с ранним развитием деменции.

Также в основу исследования легла гипотеза о том, что высокий уровень железа в мозге может быть как-то связан с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. Ранее аномально высокий уровень железа был обнаружен в мозге сильно пьющих людей. Поэтому ученые решили узнать, существует ли подобный риск для умерено пьющих людей.

Исследователи проанализировали данные более 20 тыс. человек из британской системы UK Biobank. В данных учитывалось количество употребления алкоголя, а также уровень железа в мозге, который фиксировался с помощью МРТ. Повышение уровня железа фиксировалось, когда люди потребляли более семи единиц алкоголя в неделю.

Повышение уровня железа в базальных ядрах (скопление серого вещества в мозге, – ред.) также приводило к медленной исполнительной функции, снижению интеллекта и заторможенной реакции.

Автор исследования из Оксфордского университета Аня Топивала говорит, что существует пока неизвестный механизм, который снижает когнитивные функции людей из-за потребления алкоголя.

"В нашем исследовании мы выяснили, что употребление более 7 единиц алкоголя в неделю вызывает накопление железа в мозге. В свою очередь, высокий уровень железа в мозге связан с низкими когнитивными способностями", – говорит автор исследования.

В исследовании одна единица алкоголя определяется как 10 миллилитров чистого спирта. Например, в большом бокале вина может содержаться от 2 до 3 единиц алкоголя, а в обычной банке пива – от 1,5 до 2 единиц алкоголя.