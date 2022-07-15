Від алкоголю дурніють: вчені з'ясували, яка доза спиртного загальмовує мозок

Дослідники з'ясували, що помірне споживання алкоголю може знижувати когнітивні функції мозку.

Нове дослідження показало, що всього чотири порції алкоголю щотижня здатні стати причиною змін у мозку, пов'язаних зі зниженням когнітивних функцій. Про це повідомляє New Atlas.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Вчені пов'язують це з тим, що навіть помірне споживання алкоголю підвищує рівень вмісту заліза у мозку.

За останні роки було опубліковано велику кількість досліджень того, як алкоголь впливає на здоров'я людини. Але нове дослідження зосередилося на впливі алкоголю на мозок людини. Вчені керувалися ранніми роботами, які пов'язували вживання алкоголю з раннім розвитком деменції.

Також в основу дослідження лягла гіпотеза про те, що високий рівень заліза в мозку може бути пов'язаний із нейродегенеративними захворюваннями, такими як хвороба Альцгеймера і хвороба Паркінсона. Раніше аномально високий рівень заліза був виявлений у мозку людей, які сильно п'ють. Тому вчені вирішили дізнатися, чи існує подібний ризик для поміркованих людей.

Дослідники проаналізували дані понад 20 тис. осіб із британської системи UK Biobank. У даних враховувалася кількість вживання алкоголю та навіть рівень заліза у мозку, який фіксувався з допомогою МРТ. Підвищення рівня заліза фіксувалося, коли люди споживали понад сім одиниць алкоголю на тиждень.

Підвищення рівня заліза в базальних ядрах (скупчення сірої речовини в мозку – ред.) також призводило до повільної виконавчої функції, зниження інтелекту й загальмованої реакції.

Авторка дослідження з Оксфордського університету Аня Топівала каже, що існує поки що невідомий механізм, який знижує когнітивні функції людей через споживання алкоголю.

"У нашому дослідженні ми з'ясували, що вживання понад 7 одиниць алкоголю на тиждень викликає накопичення заліза в мозку. Зі свого боку, високий рівень заліза в мозку пов'язаний із низькими когнітивними здібностями", — каже авторка дослідження.

У дослідженні одна одиниця алкоголю визначається як 10 мілілітрів чистого спирту. Наприклад, у великому келиху вина може утримуватися від 2 до 3 одиниць алкоголю, а у звичайній банці пива — від 1,5 до 2 одиниць алкоголю.