NASA из космоса изучит пыль на Земле, чтобы управлять климатом

Ученые считают, что песчаная пыль может изменять температуру на планете, но пока не ясно в какую сторону.

Песчаная пыль, которая появляется в пустынях по всему миру, поднимается в атмосферу и с помощью ветра переносится в другие регионы Земли и даже попадает в океаны. Но как этот круговорот пыли влияет на изменение климата до сих пор не известно. Поэтому NASA отправило на МКС на борту очередного грузового корабля компании SpaceX специальный прибор EMIT, который и должен будет изучить круговорот рыли на планете и измерить уровень его влияния на климат, сообщает Inverse.

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Ученые считают, что частицы пыли могут изменять температуру на планете, но пока не ясно в какую сторону. Поэтому новый прибор EMIT проведет миллиард наблюдений за пылью на Земле в течении года, чтобы выяснить, способствует ли пыль охлаждению или наоборот нагреванию планеты.

[ + – ] Песчаная пыль из Сахары перемещается над Атлантическим океаном Фото: NASA

Песчаная пыль, которую ветры уносят из пустынных регионов планеты на самом деле очень полезна для живых экосистем. Например, пылью питаются микроорганизмы, в океанах пыль способствует цветению водорослей и даже помогает расти и развиваться тропическим лесам. Но в то же время пыль ускоряет таяние льдов.

Иногда частицы пыли, поднимаемые сильным ветром в пустыне, могут создать мощные пылевые бури, которые называются хабубами. Они создают плохую видимость, а также вредны для здоровья человека.

[ + – ] Иногда частицы пыли, поднимаемые сильным ветром в пустыне, могут создать мощные пылевые бури, которые называются хабубами. Они создают плохую видимость, а также вредны для здоровья человека Фото: Inverse/Shutterstock

"Сейчас климат меняется, все больше появляется засушливых регионов и соответственно все больше пыли поднимается в атмосферу. И возможно эта пыль может удерживать больше тепла, или наоборот способствовать тому, что солнечные лучи уходят обратно в космос и не нагревают так сильно планету", — говорит Грегори Окин из NASA.

По словам ученых, новый прибор на МКС под названием EMIT поможет узнать какая именно пыль находится в атмосфере и из каких регионов планеты ее больше всего туда попадает.

"Круговорот пыли на Земле просто огромен по своим масштабам. Но нужно начать уделять пыли особое внимание. Работа прибора будет считаться успешной, если нам удастся определить, сколько солнечной энергии остается в атмосфере или сколько уходит из нее. Это явление называется радиационным форсингом", — говорит Окин.

Ученые с помощью прибора EMIT смогут значительно расширить свои знания о пыли на Земле, а также смогут узнать точный состав частиц пыли, которые преобладают в атмосфере.