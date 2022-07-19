NASA з космосу вивчить пил на Землі, щоб керувати кліматом

Учені вважають, що піщаний пил може змінювати температуру на планеті, але поки не зрозуміло в який бік.

Піщаний пил, який з'являється в пустелях по всьому світу, піднімається в атмосферу і за допомогою вітру переноситься до інших регіонів Землі та навіть потрапляє в океани. Але як цей кругообіг пилу впливає на зміну клімату досі не відомо. Тому NASA відправило на МКС на борту чергового вантажного корабля компанії SpaceX спеціальний прилад EMIT, який і повинен буде вивчити кругообіг рили на планеті та виміряти рівень його впливу на клімат, повідомляє Inverse.

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Учені вважають, що частки пилу можуть змінювати температуру на планеті, але поки не зрозуміло, в який бік. Тому новий прилад EMIT проведе мільярд спостережень за пилом на Землі протягом року, щоб з'ясувати, чи сприяє пил охолодженню або навпаки нагріванню планети.

[ + – ] Піщаний пил із Сахари переміщається над Атлантичним океаном Фото: NASA

Піщаний пил, який вітри забирають із пустельних регіонів планети насправді дуже корисний для живих екосистем. Наприклад, пилом харчуються мікроорганізми, в океанах пил сприяє цвітінню водоростей і навіть допомагає рости та розвиватися тропічним лісам. Але водночас пил прискорює танення льодів.

Іноді частинки пилу, що піднімаються сильним вітром у пустелі, можуть створити потужні пилові бурі, які називаються хабубами. Вони створюють погану видимість, а також шкідливі здоров'ю людини.

[ + – ] Іноді частки пилу, що піднімаються сильним вітром у пустелі, можуть створити потужні пилові бурі, які називаються хабубами. Вони створюють погану видимість, а також шкідливі для здоров'я людини Фото: Inverse/Shutterstock

"Зараз клімат змінюється, все більше з'являється посушливих регіонів і відповідно все більше пилу піднімається в атмосферу. І можливо, цей пил може утримувати більше тепла, або навпаки сприяти тому, що сонячні промені йдуть назад у космос і не нагрівають так сильно планету", — каже Грегорі Окін із NASA.

За словами вчених, новий прилад на МКС під назвою EMIT допоможе дізнатися, який саме пил знаходиться в атмосфері та з яких регіонів планети його найбільше туди потрапляє.

"Кругообіг пилу на Землі просто величезний за своїми масштабами. Але треба почати приділяти пилу особливу увагу. Робота приладу вважатиметься успішною, якщо нам вдасться визначити, скільки сонячної енергії залишається в атмосфері або скільки йде з неї. Це явище називається радіаційним форсингом", — каже Окін.

Учені за допомогою приладу EMIT зможуть значно розширити знання про пил на Землі, а також зможуть дізнатися точний склад частинок пилу, які переважають в атмосфері.