Всего 5 чашек в день: ученые нашли новую пользу от зеленого чая

Зеленый чай давно известен своими многочисленными преимуществами для здоровья. Однако новое исследование показало, что его польза может куда более многообещающей.

В ходе своего недавнего исследования эксперты изучали влияние зеленого чая на метаболический синдром. Метаболический синдром — это медицинский термин, обозначающий сочетание диабета, высокого кровяного давления (гипертонии) и ожирения, пишет Earth.com.

Как показал результаты, зеленый чай способен уменьшить воспаление кишечника, а также снизить уровень сахара в крови у людей с этим синдромом.

"Предыдущие исследования не раз демонстрировали, что когда люди чаще употребляют зеленый чай, у них улучшается уровень холестерина, глюкозы и триглицеридов, однако ни одно исследование не связывало его пользу для кишечника", — рассказал автор исследования Ричард Бруно из Университета штата Огайо.

Исследование проводилось на 40 участниках. Среди них 21 страдал метаболическим синдромом, а остальные 19 были здоровы. На первом этапе все участники употребляли жевательные конфеты с экстрактом зеленого чая, богатым противовоспалительным соединением. Доза была эквивалентна 5 чашкам зеленого чая и принималась в течение 28 дней. Затем они взяли месячный перерыв, прежде чем начать 28-дневный прием плацебо.

В течение всего периода исследования добровольцы придерживались диеты с низким содержанием полифенолов (класс химических соединений, содержащихся во фруктах, овощах, чаях и т. д.). Цель состояла в том, чтобы гарантировать, что полученные результаты, будут касаться только зеленого чая.

В итоге ученые выяснили, что уровень сахара в крови у всех участников был значительно ниже после приема экстракта зеленого чая по сравнению с теми, кто принимал плацебо. Исследователи также наблюдали уменьшение воспаления кишечника.

"Наше исследование открывает путь к новым методам лечения метаболического синдрома, который на данный момент очень трудно лечится. Однако для этого нам обязательно нужно проводить дополнительные исследования", — заключили ученые.

Напомним, что раннее эксперты нашли новую пользу от арахиса. Как показало исследование, если каждый день перед едой употреблять слегка подсоленный арахис, можно получить много полезных свойств, включая снижение веса и артериального давления, а также нормальный уровень глюкозы.