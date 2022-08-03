Усього 5 чашок на день: вчені знайшли нову користь від зеленого чаю

Зелений чай давно відомий своїми численними перевагами для здоров'я. Проте нове дослідження показало, що його користь може бути більш багатообіцяючою.

У процесі свого недавнього дослідження експерти вивчали вплив зеленого чаю на метаболічний синдром. Метаболічний синдром — це медичний термін, що означає поєднання діабету, високого кров'яного тиску (гіпертонії) та ожиріння, пише Earth.com.

Як показали результати, зелений чай здатний зменшити запалення кишечника, а також знизити рівень цукру в крові у людей із цим синдромом.

"Попередні дослідження неодноразово демонстрували, що коли люди частіше вживають зелений чай, у них покращується рівень холестерину, глюкози та тригліцеридів, проте жодне дослідження не пов'язувало його користь для кишечника", — розповів автор дослідження Річард Бруно з Університету штату Огайо.

Дослідження проводилось на 40 учасниках. Серед них 21 страждав на метаболічний синдром, а решта 19 були здорові. На першому етапі всі учасники вживали жувальні цукерки з екстрактом зеленого чаю, багатим на протизапальну сполуку. Доза була еквівалентна 5 чашкам зеленого чаю та приймалася протягом 28 днів. Потім вони взяли місячну перерву, перш ніж розпочати 28-денний прийом плацебо.

Протягом усього періоду дослідження добровольці дотримувалися дієти з низьким вмістом поліфенолів (клас хімічних сполук, що містяться у фруктах, овочах, чаї тощо). Мета полягала в тому, щоб гарантувати, що отримані результати стосуватимуться лише зеленого чаю.

У результаті вчені з'ясували, що рівень цукру в крові у всіх учасників був значно нижчим після прийому екстракту зеленого чаю порівняно з тими, хто приймав плацебо. Дослідники також спостерігали зменшення запалення кишківника.

"Наше дослідження відкриває шлях до нових методів лікування метаболічного синдрому, який зараз дуже важко лікується. Однак для цього нам обов'язково потрібно проводити додаткові дослідження", — підсумували вчені.

Нагадаємо, що раніше експерти знайшли нову користь від арахісу. Як показало дослідження, якщо щодня перед їжею вживати трохи підсолений арахіс, можна отримати багато корисних речовин, а також зниження ваги й артеріального тиску, і нормальний рівень глюкози.