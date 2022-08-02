Учені назвали продукт, який допомагає схуднути й знизити тиск

Багато людей вважають, що горіхи дуже жирні та калорійні, і це справді так. Однак варто врахувати той факт, що вони також сприяють довгому насиченню.

Як зазначають експерти, якщо ви намагаєтеся схуднути, спробуйте додати до свого раціону арахіс, пише Earth.com.

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У своєму новому дослідженні вчені дійшли висновку, що вживання злегка підсоленого арахісу двічі на день перед їжею має багато корисних властивостей:

знижує вагу;

знижує артеріальний тиск;

призводить до здоровфшого рівня глюкози.

При схудненні багато людей бояться їсти арахіс, оскільки він дуже калорійний. Насправді так і є, проте варто врахувати той факт, що він швидко насичує. А це означає, що він довше зберігає відчуття ситості, що може бути корисно не тільки для людей, які дотримуються дієти, але й для тих, хто хоче підібрати корисний і смачний перекус.

У новому експерименті вчені поділили учасників на дві групи, що складалися з дорослих австралійців, схильних до ризику розвитку діабету 2 типу. Перша група уникала вживання арахісу протягом 6 місяців, тоді як друга навпаки з'їдала 35 г злегка підсоленого смаженого арахісу двічі на день, за 30 хвилин до їди.

У результаті результати показали, що друга група, незважаючи на те, що споживала на 400 калорій на день більше ніж перша втратила більше ваги. В учасників цієї групи також був нижчий кров'яний тиск і рівень цукру в крові.

Як пояснили фахівці, хоча горіхи містили сіль, у другої групи покращився артеріальний тиск із кількох причин. По-перше, у слабосолоному арахісі мало натрію. По-друге, арахіс містить велику кількість амінокислоти під назвою аргінін, яка сприяє розширенню кровоносних судин. Крім того, арахіс містить магній, який, як відомо, допомагає регулювати кров'яний тиск.

Що стосується втрати ваги, то, на думку вчених, схуднення сталося через те, що арахіс містить значну кількість білка та клітковини, які допомагають людям довше почуватися ситими.

Нагадаємо, що раніше дослідники знайшли причину, через яку багато людей не можуть втратити вагу. Як з'ясувалося, велику роль у схудненні грає не тільки правильне харчування та спорт, але й здоровий сон.