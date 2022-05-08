Учені назвали одну з головних причин, через яку люди не можуть схуднути

Багато людей вважають, що для ідеального та швидкого схуднення необхідно просто менше їсти, проте все не так просто.

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Нове дослідження експертів показало, що поганий сон може заважати досягти мети зниження ваги. Учені з Копенгагенського університету з'ясували, що люди, які сидять на дієті, частіше набирають вагу, якщо не висипаються, пише Study Finds.

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При цьому експерти також дізналися, що якість сну покращують дві години активних фізичних вправ на тиждень.

"Було дивно спостерігати, як фізичні вправи та зниження ваги у дорослих з ожирінням покращує тривалість та якість їхнього сну за такий короткий час. Що ще цікаво, дорослі, які недостатньо чи погано спали після втрати ваги, були менш успішними в підтримці ваги тіла, ніж ті, хто спав достатньо часу", — розповів провідний автор дослідження Адріан Бог.

Попередні дослідження показали, що поганий сон може збільшити ризик захворювання на артеріосклероз, високий кров'яний тиск і високий рівень холестерину. Позбавлення сну також сприяє ожирінню, діабету та запаленню, усе це може посилити серцево-судинні захворювання.

Останнє дослідження доповнює докази того, що поганий сон також є ключовою причиною, через яку багато людей набирають вагу після втрати.

Результати вчені отримали під час експерименту, в якому взяли участь 195 данців з ожирінням у віці від 18 до 65 років з індексом маси тіла (ІМТ) у діапазоні від 32 до 43. Учасники дотримувалися дуже низькокалорійної дієти (800 ккал/день) протягом 8 тижнів і втратили здебільшого 12% своєї ваги.

[ + – ] Учасники дотримувалися дуже низькокалорійної дієти (800 ккал/день) протягом 8 тижнів та втратили здебільшого 12% своєї ваги

Дослідники випадково розподілили групи учасників. Вони виконували фізичні вправи, щоденно приймали препарати для схуднення, а також плацебо. Потім учені відстежували учасників упродовж року.

Фахівці вимірювали тривалість сну, використовуючи дані акселерометрів, які учасники носили до та після дієти, а також через 13, 26 та 52 тижні під час спостереження. Якість свого сну оцінювали від 0 до 21 також самі учасники за допомогою спеціальної анкети.

Автори дослідження згрупували учасників дієти залежно від середньої тривалості сну (менше або більше 6 годин за ніч) або якості сну (нижче або вище за 5 балів), щоб виявити асоціації зі збільшенням ваги. Результати показали, що після дієти якість та тривалість сну покращилися у всіх учасників. Однак через рік група, яка займалася фізичними вправами, зберегла свої успіхи, тоді як решта знизилася здебільшого на один бал.

Дослідження також показало, що в тих, хто спав переважно менше ніж 6 годин за ніч, ІМТ збільшився на 1,3 порівняно з іншими учасниками, які спали більше. Препарат для зниження ваги не вплинув на сон порівняно з плацебо. Аналогічно ІМТ людей, які мало спали і набрали 5 або більше балів, збільшився на 1,2 порівняно з тими, хто спав більше.

"Той факт, що якісний сон був так сильно пов'язаний з підтриманням втрати ваги, дуже важливий, оскільки багато хто з нас не отримує рекомендованої кількості сну, необхідного для хорошого здоров'я і функціонування", — підсумувала співавторка дослідження пані професор Сігне Тореков.

Нагадаємо, що раніше вчені назвали ідеальний час сну для людей старше 40 років. Як з'ясувалося, 7 годин нічного сну є запорукою оптимального когнітивного здоров'я.