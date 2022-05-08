Учені назвали одну з головних причин, через яку люди не можуть схуднути
Багато людей вважають, що для ідеального та швидкого схуднення необхідно просто менше їсти, проте все не так просто.
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Нове дослідження експертів показало, що поганий сон може заважати досягти мети зниження ваги. Учені з Копенгагенського університету з'ясували, що люди, які сидять на дієті, частіше набирають вагу, якщо не висипаються, пише Study Finds.
При цьому експерти також дізналися, що якість сну покращують дві години активних фізичних вправ на тиждень.
"Було дивно спостерігати, як фізичні вправи та зниження ваги у дорослих з ожирінням покращує тривалість та якість їхнього сну за такий короткий час. Що ще цікаво, дорослі, які недостатньо чи погано спали після втрати ваги, були менш успішними в підтримці ваги тіла, ніж ті, хто спав достатньо часу", — розповів провідний автор дослідження Адріан Бог.
Попередні дослідження показали, що поганий сон може збільшити ризик захворювання на артеріосклероз, високий кров'яний тиск і високий рівень холестерину. Позбавлення сну також сприяє ожирінню, діабету та запаленню, усе це може посилити серцево-судинні захворювання.
Останнє дослідження доповнює докази того, що поганий сон також є ключовою причиною, через яку багато людей набирають вагу після втрати.
Результати вчені отримали під час експерименту, в якому взяли участь 195 данців з ожирінням у віці від 18 до 65 років з індексом маси тіла (ІМТ) у діапазоні від 32 до 43. Учасники дотримувалися дуже низькокалорійної дієти (800 ккал/день) протягом 8 тижнів і втратили здебільшого 12% своєї ваги.
Дослідники випадково розподілили групи учасників. Вони виконували фізичні вправи, щоденно приймали препарати для схуднення, а також плацебо. Потім учені відстежували учасників упродовж року.
Фахівці вимірювали тривалість сну, використовуючи дані акселерометрів, які учасники носили до та після дієти, а також через 13, 26 та 52 тижні під час спостереження. Якість свого сну оцінювали від 0 до 21 також самі учасники за допомогою спеціальної анкети.
Автори дослідження згрупували учасників дієти залежно від середньої тривалості сну (менше або більше 6 годин за ніч) або якості сну (нижче або вище за 5 балів), щоб виявити асоціації зі збільшенням ваги. Результати показали, що після дієти якість та тривалість сну покращилися у всіх учасників. Однак через рік група, яка займалася фізичними вправами, зберегла свої успіхи, тоді як решта знизилася здебільшого на один бал.
Дослідження також показало, що в тих, хто спав переважно менше ніж 6 годин за ніч, ІМТ збільшився на 1,3 порівняно з іншими учасниками, які спали більше. Препарат для зниження ваги не вплинув на сон порівняно з плацебо. Аналогічно ІМТ людей, які мало спали і набрали 5 або більше балів, збільшився на 1,2 порівняно з тими, хто спав більше.
"Той факт, що якісний сон був так сильно пов'язаний з підтриманням втрати ваги, дуже важливий, оскільки багато хто з нас не отримує рекомендованої кількості сну, необхідного для хорошого здоров'я і функціонування", — підсумувала співавторка дослідження пані професор Сігне Тореков.
Нагадаємо, що раніше вчені назвали ідеальний час сну для людей старше 40 років. Як з'ясувалося, 7 годин нічного сну є запорукою оптимального когнітивного здоров'я.