Ученые назвали одну из главных причин из-за которой люди не могут похудеть

Многие люди считают, что для идеального и быстрого похудения необходимо просто меньше есть, однако все не так просто.

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Новое исследование экспертов показало, что плохой сон может мешать достичь цели по снижению веса. Ученые из Копенгагенского университета выяснили, что люди, сидящие на диете, чаще набирают вес, если не высыпаются, пишет Study Finds.

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При этом эксперты также узнали, что качество сна улучшают 2 часа активных физических упражнений в неделю.

"Было удивительно наблюдать, как физические упражнения и снижение веса у взрослых с ожирением улучшает продолжительность и качество их сна за такое короткое время. Что еще любопытно, взрослые, которые недостаточно или плохо спали после потери веса, были менее успешными в поддержании веса тела, чем те, кто спали достаточно времени", — рассказал ведущий автор исследования Адриан Бог.

Предыдущие исследования показали, что плохой сон может увеличить риск заболевания артериосклерозом, высокого кровяного давления и высокого уровня холестерина. Лишение сна также способствует ожирению, диабету и воспалению, все это может усугубить сердечно-сосудистые заболевания.

Последнее исследование дополняет доказательства того, что плохой сон также является ключевой причиной, по которой многие люди набирают вес после его потери.

Результаты ученые получили в ходе эксперимента, в котором приняли участие 195 датчан с ожирением в возрасте от 18 до 65 лет с индексом массы тела (ИМТ) в диапазоне от 32 до 43. Участники придерживались очень низкокалорийной диеты (800 ккал/день) в течение 8 недель и потеряли в среднем 12% своего веса.

[ + – ] Участники придерживались очень низкокалорийной диеты (800 ккал/день) в течение 8 недель и потеряли в среднем 12% своего веса

Исследователи случайным образом распределили группы участников. Они выполняли физические упражнения, ежедневного принимали препараты для похудения, а также плацебо. Затем ученые отслеживали участников в течение года.

Специалисты измеряли продолжительность сна, используя данные акселерометров, которые участники носили до и после диеты, а также через 13, 26 и 52 недели во время наблюдения. Качество своего сна оценивали от 0 до 21 также и сами участники с помощью специальной анкеты.

Авторы исследования сгруппировали участников диеты в зависимости от средней продолжительности сна (менее или более 6 часов за ночь) или качества сна (ниже или выше 5 баллов), чтобы выявить ассоциации с увеличением веса. Результаты показали, что после диеты качество и продолжительность сна улучшились у всех участников. Однако через год группа, занимавшаяся физическими упражнениями, сохранила свои успехи, в то время как остальные снизились в среднем на один балл.

Исследование также показало, что у тех, кто спал в среднем менее 6 часов за ночь, ИМТ увеличился на 1,3 по сравнению с другими участниками, которые спали больше. Препарат для снижения веса не оказал существенного влияния на сон по сравнению с плацебо. Аналогичным образом ИМТ людей, которые мало спали и набрали 5 или более баллов, увеличился на 1,2 по сравнению с теми, кто спал больше.

"Тот факт, что качественный сон был так сильно связан с поддержанием потери веса, очень важен, поскольку многие из нас не получают рекомендованного количества сна, необходимого для хорошего здоровья и функционирования", — заключила соавтор исследования профессор Сигне Тореков.

Напомним, что ранее ученые назвали идеальное время сна для людей старше 40 лет. Как оказалось, 7 часов ночного сна являются залогом оптимального когнитивного здоровья.