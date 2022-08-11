Выведет на чистую воду. В тающих ледниках Швейцарии начали находить трупы

Из-за высокой температуры этим летом в Альпах находят останки туристов, которые пропали более полувека назад.

В Швейцарии ледники, которые тают из-за изменения климата, раскрывают тайны полувековой давности, пишет The Guardian.

Из-за таяния ледников в августе туристы уже обнаружили неопознанные человеческие останки и разбившийся самолет. Двое французских альпинистов наткнулись на человеческий скелет, когда поднимались на ледник Чессен в южном кантоне Вале. Останки забрала полиция для проведения экспертизы.

Отмечается, что кости были найдены рядом со старой тропой, которой туристы не пользуются уже около 10 лет, говорит смотритель горной хижины Дарио Анденматтен. Именно оттуда альпинисты начинают восхождение в данном регионе. Туристы, которые нашли скелет, видимо, использовали старые карты, поэтому и зашли на заброшенную тропу.

По словам Анденматтена, от тела остались лишь голые кости, поэтому эксперты предполагают, что человек умер в горах в 1970-х или 80-х годах.

За неделю до этого случая, на леднике Штоки невдалеке от курорта Церматт, нашли другое тело. Полиция заявила, что в обоих случаях проводится анализ ДНК, чтобы идентифицировать личность погибших.

С 1925 года в этом альпийском регионе значатся пропавшими примерно 300 человек. Среди них владелец сети супермаркетов и миллионер Карл-Эриван Хауб. Он пропал в районе Церматта во время подготовки к лыжному туру в апреле 2018 года. Местные СМИ пишут о том, что именно его тело могли найти на леднике Штокчи.

Один из туристов, которые обнаружили тело, заявил, что одежда на останках тела была неонового цвета, которая была популярна в 80-х.

Кроме этого, в начале августа горный гид обнаружил обломки самолета, который разбился в июне 1968 года над ледником Алеч.

38-летний Доминик Неллен обнаружил обломки самолета Piper Cherokee, на его борту находились трое жителей Цюриха. Их тела были найдены сразу же после авиакатастрофы, но обломки самолета затерялись во льдах.

Швейцарские Альпы в этом году уже пережили две сильные волны тепла. В июле местные власти даже советовали туристам не подниматься на вершину Маттерхорн из-за чрезвычайно высокой температура.

В июле этого года высота замерзания воды была рекордно низкой – 5184 метра, обычно этот показатель остается на уровне 3000-3500 метров.