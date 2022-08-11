Виведе на чисту воду. В льодовиках Швейцарії почали знаходити трупи

Через високу температуру цього літа в Альпах знаходять рештки туристів, які зникли понад пів століття тому.

У Швейцарії льодовики, які тануть через зміну клімату, розкривають таємниці пів столітньої давності, пише The Guardian.

Через танення льодовиків у серпні туристи вже виявили неопізнані людські рештки та літак, що розбився. Двоє французьких альпіністів натрапили на людський скелет, коли піднімалися на льодовик Чессен у південному кантоні Валі. Рештки забрала поліція для проведення експертизи.

Зазначається, що кістки знайшли поряд зі старою стежкою, якою туристи не користуються вже близько 10 років, каже доглядач гірської хатини Даріо Анденматтен. Саме звідти альпіністи починають сходження в цьому регіоні. Туристи, які знайшли скелет, мабуть, використали старі карти, тож і зайшли на покинуту стежку.

За словами Анденматтена, від тіла залишилися лише голі кістки, тому експерти припускають, що людина померла в горах у 1970-х чи 80-х роках.

За тиждень до цього випадку на льодовику Штоки неподалік курорту Церматт знайшли інше тіло. Поліція заявила, що в обох випадках проводиться аналіз ДНК, щоб ідентифікувати особу загиблих.

Із 1925 року в цьому альпійському регіоні зникли приблизно 300 осіб. Серед них власник мережі супермаркетів і мільйонер Карл-Еріван Хауб. Він зник у районі Церматта під час підготовки до лижного туру у квітні 2018 року. Місцеві ЗМІ пишуть про те, що саме його тіло могли знайти на льодовику Штокчі.

Один із туристів, які виявили тіло, заявив, що одяг на рештках тіла був неонового кольору, який був популярним у 80-х.

Крім цього, на початку серпня гірський гід виявив уламки літака, який розбився в червні 1968 року над льодовиком Алеч.

38-річний Домінік Неллен виявив уламки літака Piper Cherokee, на його борту перебували троє мешканців Цюріха. Їхні тіла були знайдені відразу після авіакатастрофи, але уламки літака загубилися в льодах.

Цьогорічні швейцарські Альпи вже пережили дві сильні хвилі тепла. У липні місцева влада навіть радила туристам не підніматися на вершину Маттерхорн через надзвичайно високу температуру.

У липні цього року висота замерзання води була рекордно низькою — 5184 метри, зазвичай цей показник залишається на рівні 3000-3500 метрів.