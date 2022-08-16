Все дело в химии. Чем пахнет дождь и почему нам так нравится этот запах

Ученые установили, что за запах возникает после ливня и почему он кажется привлекательным для людей.

Ливень в самый знойный день лета — легкий аромат свежести и прохлада. Что может быть лучше? Оказалось, что дело не только в приятной прохладе, здесь замешана химия! К такому выводу пришли ученые, после десятилетий изучения запаха воздуха после сильного ливня, пишет Express.

Запах дождя в научных кругах называется Петрикор — происходит от двух греческих слов, "петра" — камень и "ихор" — золотая жидкость, текущая по венам богов и бессмертных.

Впервые определение "запаху дождя" еще в 1964 году дали австралийские ученые Изабель Беар и Родериком Томасом. Они пришли к выводу, что теплый мускусный запах возникает в результате химической реакции вызванной бактериями. Горные породы, подвергшиеся воздействию теплых лучей и водяного пара, выделяют желтое масло, которое также содержится и в почве. Позже удалось установить, что это масло, оно же "кровь богов", не что иное, как масла, выделяемые растениями в более сухой почве, а также химические вещества, выделяемые бактериями. Последние в свою очередь создают молекулу, называемую геосмином.

Когда начинается ливень, происходит та самая "химия": капли дождя поглощают пузырьки воздуха, содержащие геосмин. После пузырьки воздуха лопаются и в воздухе рассеиваются мелкие частицы. Кроме того, избыточная влага помогает частицам молекул задерживаться в порах камней и почвы — именно эти частицы мы и называем "запахом дождя".

В ходе исследований Изабель Беар и Родериком Томасом также выяснили, почему нам так нравится запах дождя. Оказывается человеческий нос чрезмерно чувствителен к геосмину и способен уловить его даже в микро концентрации — 0,4 части на миллиард. Именно поэтому Петрикор стал популярен в парфюмерных композициях еще в 1960 годах, его активно используют и до сих пор.

Напомним, ранее мы писали о том, ученым удалось обнаружить запах, который нравится абсолютно всем людям на Земле. Ученым также удалось найти запах, который был наименее приятным всем.