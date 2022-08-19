Идеальные ищейки. Комары эволюционировали, чтобы находить людей по запаху

Ученые нашли механизм, лежащий в основе способности насекомых ориентироваться именно на людей.

Всем знаком этот назойливый писк — вы узнаете его из миллиона различных звуков, ведь именно он свидетельствует о том, что началась охота. Охота на вас. Если вы думали, что защититься от назойливого "хищника" помогут репелленты, спирали с цитронеллой или длинные рукава — увы, ученые выяснили, что комары знают свое дело и способны находить людей по запаху, независимо от этих факторов, пишет The Guardian.

К такому неутешительному выводу пришли ученые из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке. Результаты исследования показали, что эти насекомые настолько хорошие ищейки, как никто другой из представителей насекомых, и даже животных.

Долгое время ученые недоумевали — в более ранних испытаниях в ходе эксперимента исследователи удалили все облако белков, отвечающих за чувствительность к человеческим запахам. Однако это не сработало. Оказалось, что в отличии от большинства животных, которые используют определенный набор нейронов для определения каждого запаха, комары значительно продвинулись в этом вопросе и способны улавливать запахи "вынюхивать" человека не одним, а сразу несколькими способами.

"Кровопийцы" из мира насекомых считают человеческий запах чем-то вроде ароматного коктейля из запаха тела, тепла и углекислого газа и способны улавливать его несмотря на репелленты и другие якобы отпугивающие запахи. В ходе исследования, команда исследовали рецепторы в усиках насекомых, которые связываются с химическими веществами из окружающей среды и передают сигналы в мозг через нейроны. Ранее ученые предполагали, что каждый нейрон у комаров реагирует лишь на один запах, однако оказалось, что разные рецепторы могут реагировать на разные запахи в рамках одного нейрона. А значит потеря одного нейрона никоим образом не повлияет на способность комаров "вынюхивать" людей.

Впрочем, есть и хорошие новости — результаты исследования в дальнейшем помогут ученым более подробно изучить, как именно мозг комара обрабатывает человеческий запах, а в дальнейшем станет основой для разработки более подходящих репеллентов. Кроме того, исследовательское сообщество считает, что новые данные в последствии помогут ученым снизить распространение заболеваний, которые переносят эти насекомые.

Напомним, ранее Фокус писал о том, почему комары кусают одних людей и обходят стороной других — оказалось, дело в одежде.