Ідеальні шукачі. Комарі еволюціонували, щоб знаходити людей за запахом

Вчені виявили механізм, що лежить в основі здатності комах орієнтуватися саме на людей.

Всім знайомий цей настирливий писк — ви впізнаєте його з-поміж мільйона різних звуків, адже саме він свідчить про те, що почалося полювання. Полювання на вас. Якщо ви думали, що захиститися від настирливого "хижака" допоможуть репеленти, спіралі з цитронелолом або довгі рукави — на жаль, вчені з'ясували, що комарі знають свою справу і здатні знаходити людей за запахом, незалежно від цих факторів, пише The Guardian.

Такого невтішного висновку дійшли вчені з Університету Рокфеллера в Нью-Йорку. Результати дослідження показали, що ці комахи настільки хороші шукачі, як ніхто інший із представників комах, і навіть тварин.

Довгий час вчені дивувалися — у ранніх випробуваннях під час експерименту дослідники видалили всю хмару білків, які відповідають за чутливість до людських запахів. Однак це не спрацювало. Виявилося, що на відміну від більшості тварин, які використовують певний набір нейронів для визначення кожного запаху, комарі значно просунулися в цьому питанні і здатні вловлювати запахи "винюхувати" людину не одним, а одразу декількома способами.

"Кровопивці" зі світу комах вважають людський запах чимось на кшталт ароматного коктейлю із запаху тіла, тепла та вуглекислого газу і здатні вловлювати його попри репеленти та інші нібито відлякувальні запахи. Під час дослідження команда досліджувала рецептори у вусиках комах, які зв'язуються з хімічними речовинами з навколишнього середовища і передають сигнали в мозок через нейрони. Раніше вчені припускали, що кожен нейрон у комарів реагує лише на один запах, проте виявилося, що різні рецептори можуть реагувати на різні запахи в межах одного нейрона. А значить, втрата одного нейрона ніяк не вплине на здатність комарів "винюхувати" людей.

Втім, є й хороші новини — результати дослідження надалі допоможуть вченим докладніше вивчити, як саме мозок комара обробляє людський запах, а надалі стане основою розробки відповідніших репелентів. Крім того, дослідницька спільнота вважає, що нові дані згодом допоможуть вченим знизити поширення захворювань, які переносять ці комахи.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, чому комарі кусають одних людей і оминають інших — виявилося, справа в одязі.