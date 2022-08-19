Ученые поили крыс сладкой газировкой и те отупели: что произошло

Через 57 дней диеты из сладкой содовой крысы изрядно отупели и не смогли пройти лабиринт.

Ни для кого не секрет, что сладкая газировка (Coca-Cola, Pepsi и другие) не входят в список полезной и здоровой пищи, однако такому воздействию на мозг крыс ужаснулись даже ученые, пишет Futurism.

Более ранние исследования уже показали, что в сладкой газировке находится множество разнообразных подсластителей — часть из них натуральные, а другие совсем нет. Все они способны вызывать диабет, болезни сердца, кариес и осложнения при регулярном употреблении. Однако новые исследования ученых доказывают, что при ежедневном употреблении газировки можно просто отупеть.

Для исследования грызунов взяли три возрастные группы: двухмесячные, восьмимесячные и четырнадцатимесячные. А после их всех поделили на две группы — одни регулярно пили только газировку, а другие чередовали газировку с водой. Такая диета 57 дней, а после подопытных подвергли поведенческим тестам. Спустя еще 10 дней всех подопытных крыс усыпили, чтобы исследовать различия мозга.

Результаты исследования ужаснули ученых. Если вторая группа, которая чередовала сладкую газировку с водой была в полном порядке, то первая — увы, нет. Поведенческие тесты показали, что младшие из подопытных (в возрасте 2 и 8 месяцев), сидевшие на "диете" из газировки попросту не смогли справиться с лабиринтом. Крысы, мешавшие воду с газировкой, без проблем справились с тем же заданием. Исследователи заметили, что наибольшее воздействие сладкая газировка произвела на мозг более молодых особей, они получили более существенные повреждения мозга, в то время, как 14-месяцчные крысы, с сформировавшимся мозгом, столкнулись не с такими масштабными разрушениями лобной коры.

Во время исследования мозга ученые обнаружили, что у всех крыс, употреблявших только сладкие напитки, были повреждения лобной коры. А именно она отвечает за такие навыки, как внимание, память, суждения и обучение.

Ученые, отмечают, что нельзя с уверенностью сказать, что повреждения мозга у людей, употребляющих сладкую газировку, будут такими же масштабными. Однако результаты исследования не обнадеживают. Также стоит напомнить, что речь идет о ежедневном употреблении сладкой газировки, ведь у крыс, которые употребляли воду и сладкие напитки, таких масштабных повреждений не обнаружили.

Напомним, ранее Фокус писал, что ученые пришли к выводу, что диетические напитки могут быть также опасны для организма человека, как и обычные сладкие.