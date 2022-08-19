Учені напували щурів солодкими газованими напоями й ті отупіли: що сталося

Через 57 днів дієти із солодкої содової щури добряче отупіли і не змогли пройти лабіринт.

Ні для кого не секрет, що солодке газування (Coca-Cola, Pepsi й інші) не входять до списку корисної і здорової їжі, проте такому впливу на мозок щурів жахнулися навіть учені, пише Futurism.

Більш ранні дослідження уже показали, що в солодких газованих напоях знаходиться безліч різноманітних підсолоджувачів — частина з них натуральні, а інші зовсім ні. Всі вони здатні викликати діабет, хвороби серця, карієс та ускладнення у разі регулярного вживання. Однак нові дослідження учених доводять, що за умов щоденного вживання газировки можна просто отупіти.

Для дослідження гризунів взяли три вікові групи: двомісячні, восьмимісячні та чотирнадцятимісячні. А після них усіх поділили на дві групи — одні регулярно пили лише газовану воду, а інші чергували газовані напої з водою. Така дієта тривала 57 днів, а після піддослідних піддали поведінковим тестам. Ще через 10 днів усіх піддослідних щурів приспали, щоб дослідити відмінності мозку.

Результати дослідження жахнули вчених. Якщо друга група, яка чергувала солодку газировку з водою, була в повному порядку, то перша — на жаль, ні. Поведінкові тести показали, що молодші з піддослідних (віком 2 і 8 місяців), які сиділи на "дієті" з газировкою, просто не змогли впоратися з лабіринтом. Щури, які мішали воду з газованою водою, без проблем впоралися з тим самим завданням. Дослідники помітили, що найбільший вплив солодка газировка справила на мозок молодших особин, вони отримали істотніші ушкодження мозку, тоді як 14-місячні щури, зі сформованим мозком, зіткнулися не з такими масштабними руйнуваннями лобової кори.

Під час дослідження мозку вчені з'ясували, що в усіх щурів, які вживали лише солодкі напої, були пошкодження лобової кори. А саме вона відповідає за такі навички, як увага, пам'ять, судження і навчання.

Учені зазначають, що не можна з упевненістю сказати, що пошкодження мозку в людей, які вживають солодку газировку, будуть такими ж масштабними. Проте результати дослідження не обнадіюють. Також варто нагадати, що йдеться про щоденне вживання солодкої газировки, адже в щурів, які вживали воду та солодкі напої, таких масштабних ушкоджень не зафіксували.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що вчені дійшли висновку, що дієтичні напої можуть бути також небезпечними для організму людини, як і звичайні солодкі.