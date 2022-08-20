Ученые рассказали, возможно ли выжить при падении с самолета без парашюта

Многие люди, особенно те, кто бояться летать на самолетах, не раз представляли, как самолет разбивается и как они без парашюта погибают ужасной смертью. Но есть ли шанс спастись в такой ситуации, объяснили эксперты.

Полет на самолете, безусловно, самый безопасный вид транспорта. Ваши шансы погибнуть в автокатастрофе в 2020 году были примерно 1 к 101. Однако, что касается авиационных происшествий, то в 2020 году их было так мало, что эксперты не могли даже рассчитать шансы, что вы погибнете в одном из них, пишет How stuff works.

Но все же авиакатастрофы случаются. Представьте, если бы вы упали с самолета и, что еще хуже, без парашюта ? Что в такой ситуации нужно делать?

Для начала у вас будет не так много времени. Если вы упадете с самолета на высоте 3,6 км, у вас будет меньше минуты, прежде чем вы упадете на землю. Это потому, что в свободном падении вы падаете со скоростью около 193 км/час.

Если предположить, что вы достигли максимальной скорости падения, упасть в воду будет далеко не из самых приятных ощущений, но все же в такой ситуации у вас есть шанс выжить, если вода при этом глубокая. Постарайтесь упасть головой или ногами, чтобы минимизировать площадь поверхности вашего тела, которая возьмет на себя основную тяжесть удара.

Если во время полета вы не видите воды, вам нужно искать другое место для мягкой посадки, что-то вроде стога сена, большого участка кустарника, снежного сугроба или даже болота. Все это обеспечивает лучшие возможности, чем бетонные взлетно-посадочные полосы или асфальт. Даже трава и почва предпочтительнее участка деревьев, которые могут проткнуть вас и убить.

Если вы падаете в городской местности, старайтесь держаться подальше от проводов высокого напряжения и зданий, стремитесь к конструкциям с крышами, которые сминаются, например, к автофургонам, домам на колесах или прицепам для грузовиков, если это возможно, конечно. Они не очень прочные, поэтому, когда или если вы о них ударитесь, они примут на себя часть энергии падения.

Как видите, ни один из этих вариантов не идеален. В такой ситуации, как падение с самолета трудно выжить, однако быть ознакомленным с возможными способами спасти себе жизнь лучше, чем ничего не предпринять.