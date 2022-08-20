Вчені розповіли, чи можливо вижити під час падіння з літака без парашута

Багато людей, особливо ті, хто боїться літати на літаках, не раз уявляли, як літак розбивається і як вони без парашута гинуть жахливою смертю. Але чи є шанс урятуватися в такій ситуації, пояснили експерти.

Політ літаком, безумовно, найбезпечніший вид транспорту. Ваші шанси загинути в автокатастрофі в 2020 році були приблизно 1 до 101. Однак, що стосується авіаційних подій, то в 2020 році їх було так мало, що експерти не могли навіть розрахувати шанси, що ви загинете в одній з них, пише How stuff works.

Але все ж таки авіакатастрофи трапляються. Уявіть, якби ви впали з літака і, що ще гірше, без парашута? Що в такій ситуації треба робити?

Для початку у вас буде не так багато часу. Якщо ви впадете з літака на висоті 3,6 км, у вас буде менше хвилини, перш ніж ви впадете на землю. Це тому, що у вільному падінні ви падаєте зі швидкістю близько 193 км/год.

Якщо припустити, що ви досягли максимальної швидкості падіння, впасти у воду буде далеко не з найприємніших відчуттів, але все ж таки у такій ситуації у вас є шанс вижити, якщо вода при цьому глибока. Намагайтеся впасти головою або ногами, щоб мінімізувати площу поверхні вашого тіла, яка візьме на себе основний тягар удару.

Якщо під час польоту ви не бачите води, вам потрібно шукати інше місце для м'якої посадки, на зразок стогу сіна, великої ділянки чагарника, снігової кучугури або навіть болота. Все це забезпечує кращі можливості, ніж бетонні злітно-посадкові смуги або асфальт. Навіть трава і ґрунт краще ділянки дерев, які можуть проткнути вас і вбити.

Якщо ви падаєте в міській місцевості, намагайтеся триматися подалі від дротів високої напруги та будівель, шукайте конструкції з дахами, які зминаються, наприклад, автофургони, будинки на колесах або причепи для вантажівок, якщо це можливо, звичайно. Вони не дуже міцні, тому коли або якщо ви об них ударитеся, вони приймуть на себе частину енергії падіння.

Як бачите, жоден із цих варіантів не ідеальний. У такій ситуації, як падіння з літака, важко вижити, проте бути ознайомленим з можливими способами врятувати собі життя краще, ніж нічого не зробити.