Нейробиологи рассказали, как легко и быстро остановить стресс

Никто не станет спорить, что стресс негативно влияет на качество жизни любого человека. Однако, как отмечают эксперты, с этой проблемой можно бороться, причем в домашних условия и в любую минуту.

Дыхание — одна из самых основных функций человеческого организма. Эта функция настолько доведена до автоматизма, что мы даже не задумываемся о ней и не обращаем никакого внимания, пишет BGR.

Но как отмечают эксперты, дыхание также может иметь чрезвычайно полезные эффекты, в том числе способность останавливать стресс до того, как он вызовет у вас панику.

Нейробиолог из Стэнфордского университета Эндрю Хуберман, рассказал, как эффективное дыхание может остановить стресс. По его словам, хитрость заключается в том, чтобы завершить "психологический вздох".

Эту дыхательную технику нетрудно выполнять, и она использует очень простую часть анатомии человеческого тела. Когда вы вдыхаете, ваша диафрагма и мышцы заставляют грудь расширяться. Во время этого процесса, сердце тоже расширяется, а когда вы выдыхаете, все сжимается. Использование дыхания для контроля последовательности расширения и сжатия может легко помочь остановить стресс.

Когда ваша кровь вот так замедляется, нейроны обращают на это внимание. Также стоит отметить, что когда ваши вдохи длиннее выдохов, вы заставляете свое сердце ускоряться. Однако, когда вы выдыхаете дольше, происходит обратное.

Вы можете использовать этот трюк, чтобы снять стресс, сделав два быстрых вдоха через нос, а затем глубоко выдохнув через рот. Этот "физиологический вздох" в основном заставляет ваше сердце замедляться, помогая снять панику из-за стресса, что может быть очень полезно, когда ситуация начинает выходить из-под контроля.

Если вы пытаетесь остановить стресс, выполнение цикла дыхания от одного до трех раз может помочь снизить уровень паники. Существуют и другие дыхательные техники, которые работают аналогичным образом. Основная их идея состоит в том, чтобы выдыхать дольше, чем вдыхать, заставляя сердце и грудную клетку сжиматься и замедлять скорость кровотока.

Напомним, что ранее Фокус писал о том, почему люди просыпаются уставшими. Как оказалось, причин существует много, включая недостаток сна, плохую среду для сна, плохой режим, недостаточное потребление воды, непостоянный график сна, а также беспокойство и депрессию.