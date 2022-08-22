Нейробіологи розповіли, як легко та швидко зупинити стрес

Ніхто не стане сперечатися, що стрес негативно впливає на якість життя будь-якої людини. Однак, як зазначають експерти, з цією проблемою можна боротися, причому в домашніх умовах і будь-якої хвилини.

Дихання — одна з найголовніших функцій людського організму. Ця функція настільки доведена до автоматизму, що ми навіть не замислюємося про неї та не звертаємо жодної уваги, пише BGR.

Але, як відзначають експерти, дихання також може мати надзвичайно корисні ефекти, у тому числі здатність зупиняти стрес до того, як він викличе паніку.

Нейробіолог зі Стенфордського університету Ендрю Губерман розповів, як ефективне дихання може зупинити стрес. За його словами, хитрість полягає в тому, щоб завершити "психологічне зітхання".

Цю дихальну техніку неважко виконувати і вона використовує дуже просту частину анатомії людського тіла. Коли ви вдихаєте, ваша діафрагма та м'язи змушують груди розширюватися. Під час цього процесу серце теж розширюється, а коли ви видихаєте, все стискається. Використання дихання для контролю послідовності розширення та стиснення може легко допомогти зупинити стрес.

Коли ваша кров ось так уповільнюється, нейрони звертають на це увагу. Також варто відзначити, що коли ваші вдихи довші за видихи, ви змушуєте своє серце прискорюватися. Однак коли ви видихаєте довше, відбувається зворотне.

Ви можете використовувати цей трюк, щоб зняти стрес, зробивши два швидкі вдихи через ніс, а потім глибоко видихнувши через рот. Це "фізіологічне зітхання" в основному змушує ваше серце сповільнюватися, допомагаючи зняти паніку через стрес, що може бути дуже корисно, коли ситуація починає виходити з-під контролю.

Якщо ви намагаєтеся зупинити стрес, виконання циклу дихання від одного до трьох разів допоможе знизити рівень паніки. Існують інші дихальні техніки, які працюють аналогічно. Основна їхня ідея полягає в тому, щоб видихати довше, ніж вдихати, змушуючи серце та грудну клітку стискатися й уповільнювати швидкість кровотоку.

Нагадаємо, що раніше Фокус писав про те, чому люди прокидаються втомленими. Як виявилося, причин існує багато, включаючи нестачу сну, погане середовище для сну, поганий режим, недостатнє споживання води, непостійний графік сну, а також занепокоєння та депресію.