Ученые выяснили, что рукопись Галилео Галилея — подделка (фото)

По мнению специалистов — поддельный документ мог быть создан известным в прошлом веке фальсификатором Тобиа Никотра.

Почти столетие Мичиганский университет владел рукописным манускриптом, который считался "одной из жемчужин" библиотеки университета. Считается, что он был написан в 1609 и 1610 годах астрономом и физиком Галилео Галилеем, пишет Smithsonian Magazine.

Предполагалось, что этот манускрипт содержит письмо, подписанное ученым, с описанием нового телескопа и зарисовками спутников, вращающихся вокруг Юпитера. Это были первые данные наблюдений, которые показали, что объекты вращаются вокруг тела, отличного от Земли.

Галилей действительно использовал новый телескоп в 1610 году, обнаружив, что спутники вращаются вокруг Юпитера — открытие, которое помогло обосновать гелиоцентрическую теорию Николая Коперника. Но, как показало новое исследование ученых, на самом деле он не писал рукопись. Скорее всего, документ был подделан в XX веке человеком по имени Тобиа Никотра.

[ + – ] Первые сомнения возникли, когда Ник Уилдинг — историк из Университета штата Джорджия посмотрел на изображение рукописи

Первые сомнения возникли, когда Ник Уилдинг — историк из Университета штата Джорджия посмотрел на изображение рукописи.

"Для меня она выглядела весьма странно, включая необычный почерк, выбор слов и цвет чернил", — объяснил Уилдинг.

Что примечательно, Уайлдинг раньше уже обнаруживал фальшивки, а именно, подделку копии астрономического трактата Галилея Sidereus Nuncius, которая якобы включала оригинальные акварели Галилея с изображением Луны.

Еще одной уликой оказались два водяных знака.

"Я помню, как я впервые ощутил разочарование, когда Уайлдинг связался со мной и запросил информацию о происхождении и изображении водяного знака рукописи", — рассказал куратор Мичиганского исследовательского центра специальных коллекций Пабло Альварес.

[ + – ] Портрет Галилео Галилея

Водяные знаки документов могут появляться при освещении и могут указывать на то, когда и где была сделана бумага. Так Уилдинг выяснил, что два водяных знака "AS" и "BMO" указывали на производителя, находившегося в городе Бергамо. Однако такие метки на бумагу начали ставить только после 1770 года, а Галилео Галилей умер в 1642-м. Финальным аккордом стало то, что бумага оказалась идентичной той, что использовалась в некоторых других фальшивках.

Собрав все полученные данные воедино Уилдинг обнаружил, что она с большой вероятностью была делом рук Никотры, известного фальсификатора XX века.

Напомним, что в прошлом году исследователям удалось расшифровать 7 страниц манускрипта 700-летней давности. Эти страницы содержат историю о волшебнике Мерлине из легенды о Камелоте.