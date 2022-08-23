Учені з'ясували, що рукопис Галілео Галілея — підробка (фото)

На думку фахівців, підроблений документ міг бути створений відомим у минулому столітті фальсифікатором Тобіа Нікотра.

Майже століття Мічиганський університет володів рукописним манускриптом, який вважався однією з перлин бібліотеки університету. Вважається, що він був написаний у 1609 та 1610 роках астрономом і фізиком Галілео Галілеєм, пише Smithsonian Magazine.

Передбачалося, що цей манускрипт містить листа, підписаного вченим, із описом нового телескопа та замальовками супутників, що обертаються навколо Юпітера. Це були перші дані спостережень, які показали, що об'єкти обертаються навколо тіла, відмінного від Землі.

Галілей справді використав новий телескоп у 1610 році, виявивши, що супутники обертаються навколо Юпітера, — відкриття, яке допомогло обґрунтувати геліоцентричну теорію Миколая Коперника. Але, як показало нове дослідження вчених, насправді він не писав рукопис. Швидше за все, документ був підроблений у XX столітті людиною на ім'я Тобіа Нікотра.

[ + – ] Перші сумніви виникли, коли Нік Вілдинг, історик із Університету штату Джорджія, подивився на зображення рукопису

Перші сумніви виникли, коли Нік Вілдинг, історик із Університету штату Джорджія, подивився на зображення рукопису.

"Для мене він мав дуже дивний вигляд, включаючи незвичайний почерк, вибір слів і колір чорнила", — пояснив Вілдинг.

Що примітно, Вілдинг раніше вже виявляв фальшивки, а саме підробку копії астрономічного трактату Галілея Sidereus Nuncius, яка нібито включала оригінальні акварелі Галілея із зображенням Місяця.

Ще одним доказом виявилися два водяні знаки.

"Я пам'ятаю, як я вперше відчув розчарування, коли Вілдинг зв'язався зі мною та запросив інформацію про походження та зображення водяного знака рукопису", — розповів куратор Мічиганського дослідницького центру спеціальних колекцій Пабло Альварес.

[ + – ] Портрет Галілео Галілея

Водяні знаки документів можуть з'являтися під час освітлення та можуть вказувати на те, коли й де було зроблено папір. Так Вілдинг з'ясував, що два водяні знаки AS і BMO вказували на виробника, який перебував у місті Бергамо. Проте такі мітки на папір почали ставити лише після 1770 року, а Галілео Галілей помер 1642-го. Фінальним акордом стало те, що папір виявився ідентичним до того, який використовували в деяких інших фальшивках.

Зібравши всі отримані дані воєдино, Вілдинг виявив, що рукопис із великою ймовірністю був справою рук Нікотри, відомого фальсифікатора XX століття.

Нагадаємо, що минулого року дослідникам вдалося розшифрувати 7 сторінок манускрипту 700-річної давності. Ці сторінки містять історію про чарівника Мерліна з легенди про Камелот.