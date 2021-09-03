Загублена легенда про короля Артура. Учені розшифрували сім сторінок манускрипту 700-річної давності

Сторінки з однією з найбільш ранніх версій легенди були вклеєні в чотиритомник творів французького філософа.

Учені розшифрували і переклали фрагменти рукописного тексту з історією про чарівника Мерліна з легенди про Камелот. Про це пише Daily Mail.

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У знайденому тексті розповідається про битви між королем Артуром і королем Клауда, а також про роман між Мерліном і Вівіан, пізніше Моргана або "Володарка Озера".

Сімом частинам пергаменту приблизно 770 років, вони були знайдені в бібліотеці Брістольського університету дослідниками, які вивчали стародавні фоліанти.

Експерти вважають, що їм вдалося відшукати одні з найбільш ранніх збережених фрагментів. Вони були вклеєні в чотиритомник творів французького філософа Жана Жерсона, опублікованого між 1494-1502 роками. Документи містять уривок із давньофранцузьких текстів XIII століття, відомого як цикл "Вульгата" або "Ланселот-Грааль".

Фото: король Артур

Учені вважають, що ці тексти сер Томас Мелорі використовував для свого підсумкового твору артурівського циклу "Смерть Артура".

Команда дослідників використала передові технології, щоб відновити пошкоджені ділянки тексту, які було неможливо прочитати, а також визначила тип чорнила.

"Ми змогли датувати рукопис, частиною якого є знайдені фрагменти, їхній вік варіюється між 1250-1275 роками. Рукопис був датований за допомогою палеографічного (почеркознавчого) аналізу", — говорить авторка дослідження з Брістольського університету Лія Тетер.

Фото: король Артур

За її словами, лінгвістичний аналіз показав, що рукопис був написаний "на півночі, а можливо, і на північному сході Франції".

Ключовим моментом у дослідженні стало співробітництво з хіміком із Даремського університету Енді Бібі та його командою. Експерти розробили мобільний спектрометр, який був створений спеціально для вивчення рукописів.

"Ми зробили знімки пошкоджених ділянок і за допомогою цифрової обробки змогли чіткіше прочитати деякі частини тексту", — додає Тетер.

Спектрометр також допоміг встановити тип чорнила, які використовувалися двома переписувачами. Учені з'ясували, що рукопис був написаний чорнилом на вуглецевій основі, зробленій із сажі, а не більш поширеними залізно-жовчним чорнилом.

"Вибір чорнила може бути пов'язаний з тим, які саме матеріали були доступні для майстерні", — зазначає авторка дослідження.

Переклавши на англійську мову рукопис, вчені знайшли суттєві відмінності в циклі "Вульгата" порівняно з більш сучасними версіями.

Наприклад, у старій версії більш докладно описуються різні персонажі, а також битви.

В одній з частин тексту, де Мерлін інструктує, хто очолить підрозділи сил Артура, чотири обрані лідери відрізняються від тих, які вказані в більш пізніх версіях.

Ще одна невідповідність пов'язана із зустріччю Мерліна з чарівницею Вівіан. На відміну від сучасного переказу, де Вівіана спокушає Мерліна й ув'язнює його в башті, в старому рукописі історія звучить інакше.

Мерлін залишається з чарівницею всього на тиждень, він не закохується у "Владичицю озера", а протистоїть спокусі.