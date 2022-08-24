Ученые синтезировали супер смолу: подходит для создания ветряных турбин и желейных мишек

Ученые разработали вещество для создания ветряных турбин, которое можно переработать в желейные конфеты.

Лопасти ветряных турбин — достаточно сложная конструкция, не поддающаяся переработке. Только за последние десятилетия сотни их скопились на различных свалках и, вероятно, останутся там навсегда из-за длительного процесса разложения стекловолокна, пишет Futurism.

Ученые из Мичиганского государственного университета заявили, что им удалось синтезировать новую смолу, которая подойдет для создания лопастей ветряных турбин. Но это еще не все! Исследователи также отмечают, что новое вещество можно будет легко переработать — например, создать из него желейных мишек.

Ученый Джон Дорган вместе с командой обнаружили, что новая термопластическая смола является достаточно прочным материалом. Из нее с легкостью можно делать лопасти ветряных турбин, которые способны будут выдержать даже ураганные ветра.

Во время исследований они также поместили стойкую смолу в щелочной раствор и заметили, что при разложении смолы образуется два побочных вещества. Первый полиметилметакрилат или обычный акрил, который используется при создании задних фар авто или окон. Второй — лактат калия, который после очистки можно использовать в пищевых продуктах. Например, желейных мишках, которых ученые и сделали в ходе своего исследования.

"Мы извлекли пищевой лактат калия и использовали его для изготовления мармеладных мишек, которые я съел", — отмечает Джон Дорган.

Ученые уверены, что их открытие станет еще одним толчком для развития эры ветроэнергетики. Ведь по сути новую стойкую смолу можно будет использовать бесконечное количество раз — в конце цикла использования ее можно растворить и использовать для создания продуктов и других предметов.

Напомним, ранее Фокус писал о необычных летающих ветряках в Норвегии — они будут парить на высоте около 300 метров.