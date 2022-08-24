Вчені синтезували супер смолу: підходить для створення вітряних турбін та желейних ведмедиків

Вчені розробили речовину для створення вітряних турбін, яку можна переробити на желейні цукерки.

Лопаті вітряних турбін — досить складна конструкція, що не піддається перероблюванню. Тільки за останні десятиліття сотні зібрали на різних звалищах і, ймовірно, вони залишаться там назавжди через тривалий процес розкладання скловолокна, пише Futurism.

Вчені з Мічиганського державного університету заявили, що їм удалося синтезувати нову смолу, яка підійде для створення лопат вітряних турбін. Але це ще не все! Дослідники також зазначають, що нову речовину можна буде легко переробити, наприклад, створити з неї желейних ведмедиків.

Вчений Джон Дорган разом із командою виявили, що нова термопластична смола є досить міцним матеріалом. З неї з легкістю можна робити лопаті вітряних турбін, які здатні витримати навіть ураганні вітри.

Під час досліджень вони також помістили стійку смолу в лужний розчин і помітили, що під час розкладання смоли утворюються дві побічні речовини. Перший поліметилметакрилат або звичайний акрил, який використовується для створення задніх фар авто або вікон. Другий — лактат калію, який після очищення можна використовувати у харчових продуктах. Наприклад, для желейних ведмедиків, яких вчені і зробили під час свого дослідження.

"Ми витягли харчовий лактат калію та використали його для виготовлення мармеладних ведмедиків, які я з'їв", — зазначає Джон Дорган.

Вчені впевнені, що їхнє відкриття стане ще одним поштовхом для розвитку ери вітроенергетики. Адже, по суті, нову стійку смолу можна буде використовувати нескінченну кількість разів — наприкінці циклу використання її можна розчинити та використовувати для створення продуктів та інших предметів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про незвичайні літальні вітряки в Норвегії — вони паритимуть на висоті близько 300 метрів.