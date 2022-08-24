Cyberpunk 2077 ближе чем мы думали: мозговые чипы помогут преступникам избежать наказания

Ученые и юристы обеспокоены, что в не таком уж будущем мозговые импланты существенно изменят работу правоохранительных органов и судовую систему.

Кто бы мог подумать, что сценарий популярной во всем мире игры Cyberpunk 2077 окажется не таким уж далеким будущим. Раньше нейротехнологии казались чем-то из мира научной фантастики, однако сегодня они в полной мере ворвались в наш мир и успешно используются в научных целях, пишет Daily Mail.

Сегодня нейротехнологии не являются чем-то загадочным, мозговые чипы активно используются для лечения болезни Паркинсона, а также испытываются военными организациями, в попытке заполучить "солдат-киборгов". Однако с развитием и внедрением нейротехнологий в наш привычный мир ученые задумались о том, как они повлияют на судебную систему и работу правоохранительных органов. Об этом в своем отчете говорит доктор Сиднейского университета, юрист Аллан Маккей. По его мнению, по мере того, как имплантаты станут более распространенными в обществе, изменится и юридическая профессия.

В своем отчете юрист рассмотрел несколько сценариев. Например, возможность использования мозговых чипов правоохранителями для предотвращения повторных преступлений, а также использование имплантатов в качестве замены заключению. Аланн Маккей уверен, что мозговые чипы могут стать весьма полезны в работе правоохранительных органов, однако они также могут помешать работе юристов и судебной системы. Например, заключенный может сослаться на то, что его чип был взломан, тем с самым снимая с себя ответственность за преступление.

Также мозговые чипы могут использоваться в качестве новейшего "детектора лжи" — размещение электродов на коже головы и отслеживание мозговых волн позволит за секунды определять лжет человек или говорит правду. По мнению Маккея, такое применение мозговых чипов может быть использовано для досрочного завершения судебного разбирательства и точного определения причастен ли человек к преступлению.

Еще одним сценарием, в котором может быть использованы нейротехнологии называют использование воспоминаний в качестве доказательств. Ученые разработали различные методы, способные выборочно стирать воспоминания. Сегодня эта технология применяется в лечении ПТСР, однако в будущем вполне может быть использована правоохранительными органами. В то же время ученые считают, что использование таких методов в дальнейшем может привести к ряду юридических проблем — когда воспоминания человека будут по сути являться уликами дела.

В завершении своего отчета доктор Маккей отмечает, что в будущем основной проблемой юридического сообщества станут прецеденты взлома мозговых чипов. В таких случаях правоохранительным органам необходимо будет дополнительно расследовать имел ли место взлом. Однако наибольшей проблемой доктор Маккей считает, тот факт, что наличие мозгового чипа фактически стирает различие между "виновным помыслом" и "виновным поведением". Ведь в перспективе людям не понадобится совершать никаких действий руками, чтобы, например, слить в сеть запрещенные данные, человек может просто использовать свой мозг.

Напомним, ранее Фокус писал, что инженерам удалось создать мозгоподобный чип, который работает со скоростью света.