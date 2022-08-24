Cyberpunk 2077 ближче, ніж ми думали: мозкові чипи допоможуть злочинцям уникнути покарання

Вчені та юристи стурбовані, що в не такому вже майбутньому мозкові імпланти суттєво змінять роботу правоохоронних органів та судову систему.

Хто б міг подумати, що сценарій популярної у всьому світі гри Cyberpunk 2077 виявиться не таким далеким майбутнім. Раніше нейротехнології здавалися чимось зі світу наукової фантастики, проте сьогодні вони повною мірою увірвалися до нашого світу і успішно використовуються в наукових цілях, пише Daily Mail.

Сьогодні нейротехнології не є чимось загадковим, мозкові чипи активно використовують для лікування хвороби Паркінсона, а також їх випробовують військові організації, намагаючись отримати "солдатів-кіборгів". Проте з розвитком та впровадженням нейротехнологій у наш звичний світ вчені задумалися про те, як вони вплинуть на судову систему та роботу правоохоронних органів. Про це у своєму звіті говорить доктор Сіднейського університету, юрист Аллан Маккей. На його думку, у міру того, як імплантати стануть поширенішими у суспільстві, зміниться і юридична професія.

У звіті юрист розглянув кілька сценаріїв. Наприклад, можливість використання мозкових чипів правоохоронцями для запобігання повторних злочинів, а також використання імплантатів як заміну ув'язненню. Аланн Маккей упевнений, що мозкові чипи можуть стати дуже корисними у роботі правоохоронних органів, проте вони також можуть перешкодити роботі юристів та судової системи. Наприклад, ув'язнений може послатися те що, що його чип зламаний, тим самим знімаючи з себе відповідальність за злочин.

Також мозкові чипи можуть використовуватися як новітній "детектор брехні" — розміщення електродів на шкірі голови і відстеження мозкових хвиль дозволить за секунди визначати бреше людина або говорить правду. На думку Маккея, таке застосування мозкових чипів можна використати для дострокового завершення судового розгляду та точного визначення чи причетна людина до злочину.

Ще одним сценарієм, в якому можуть використати нейротехнології, називають використання спогадів як докази. Вчені розробили різні методи, здатні вибірково прати спогади. Сьогодні ця технологія застосовується у лікуванні ПТСР, однак у майбутньому її цілком моуть використовувати правоохоронні органи. Водночас вчені вважають, що використання таких методів надалі може призвести до низки юридичних проблем — коли спогади людини по суті є доказами справи.

На завершення свого звіту доктор Маккей зазначає, що в майбутньому основною проблемою юридичної спільноти стануть прецеденти зламування мозкових чипів. У таких випадках правоохоронним органам необхідно буде додатково розслідувати, чи був злам. Однак найбільшою проблемою доктор Маккей вважає, що наявність мозкового чипа фактично стирає різницю між "винним помислом" і "винною поведінкою". Адже в перспективі людям не знадобиться робити жодних дій руками, щоб, наприклад, злити в мережу заборонені дані, людина може просто використати свій мозок.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що інженерам вдалося створити мозкоподібний чип, який працює зі швидкістю світла.