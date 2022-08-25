"Волшебные" грибы и разговоры: ученые нашли эффективный способ борьбы с алкогольной зависимостью

Новое клиническое испытание показало, что триповые эффекты псилоцибина способны облегчить или полностью устранить пристрастие к алкоголю.

Ученые из Центра психоделической медицины Лангоне при Нью-Йоркском университете заинтересовались влиянием галюциногена "волшебных" грибов на расстройства связанные с употреблением алкоголя. Результаты оказались весьма интригующими, пишет Science Alert.

Это далеко не первая попытка ученых использоваться психоделики для лечения алкогольной зависимости. Первые подобные исследования с ЛСД были проведены еще в 60-70х годах, однако они не были настолько масштабными и вскоре прекратились из-за политического давления.

В новом клиническом испытании приняли участие 93 человека в возрасте от 25 до 65 лет. Их разделили на две группы — первые получали в качестве лекарства плацебо, вторые — псилоцибин. Кроме того, каждому из программы предложили сеансы разговорной психотерапии.

В общей сложности испытания продлилось 32 недели. На первом этапе обе группы прошли четыре сеанса разговорной терапии, затем получили первую дозу плацебо или псилоцибина, затем снова посетили четыре сеанса терапии, а после вторую дозу препарата или плацебо. Следующие четыре сеанса психотерапии прошли в течение месяца после получения второй дозы. Исследователи отмечают, что первая доза препарата составила 25мг на 70 кг веса, вторая доза составила 30-40 мг вещества на тот же вес. Повышенную дозу псилоцибина получили только те испытуемые, кто дал согласие.

Ученые отмечают, что обе группы показали положительный результат, однако испытуемые, получавшие галюциноген "волшебных грибов", показали больший отклик — уровень употребления алкоголя в этой группе снизился на 83%. В группе плацебо — на 51%.

Следующие результаты были собраны спустя 8 месяцев после получения первой дозы — почти половина группы, принимавшей галюциноген, полностью отказались от алкоголя. В группе "плацебо" этот процент составил всего 24%.

Ученые также отмечают, что у некоторых испытуемых наблюдались головная боль, тошнота и тревога. Эти симптомы чаще проявлялись в группе псилоцибина. В то же время, произошел ряд инцидентов со срывами и суицидальными мыслями — такие кризисы происходили вне стен клиники и встречались лишь у группы "плацебо".

Ученые пришли к выводу, что псилоцибин в связке с разговорной терапией дает более перспективные результаты, чем любые из существующих ныне препаратов. Кроме того, по мнению автора клинического исследования Майкла Богеншутца, наиболее важным в данном испытании является тот факт, что эффект не был краткосрочным и сохранился даже спустя несколько месяцев после лечения.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что грибы могут общаться между собой, их речь чем-то схожа с человеческой.