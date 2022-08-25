"Чарівні" гриби та розмови: вчені знайшли ефективний спосіб боротьби з алкогольною залежністю

Нове клінічне випробування показало, що трипові ефекти псилоцибіну здатні полегшити або повністю усунути пристрасть до алкоголю.

Вчені з Центру психоделічної медицини Лангоне при Нью-Йоркському університеті зацікавилися впливом галюциногена "чарівних" грибів на розлади, пов'язані з вживанням алкоголю. Результати виявилися дуже гостроцікавими, пише Science Alert.

Це далеко не перша спроба вчених використовуватися психоделіками для лікування алкогольної залежності. Перші такі дослідження з ЛСД проведені ще в 60-70-х роках, проте вони не були настільки масштабними і незабаром припинилися через політичний тиск.

У новому клінічному випробуванні взяли участь 93 особи віком від 25 до 65 років. Їх розділили на дві групи — перші отримували як ліки плацебо, другі — псилоцибін. Крім того, кожному із програми запропонували сеанси розмовної психотерапії.

Загалом випробування тривало 32 тижні. На першому етапі обидві групи пройшли чотири сеанси розмовної терапії, потім отримали першу дозу плацебо або псилоцибіну, знову відвідали чотири сеанси терапії, а потім другу дозу препарату або плацебо. Наступні чотири сеанси психотерапії пройшли протягом місяця після отримання другої дози. Дослідники зазначають, що перша доза препарату склала 25 мг на 70 кг ваги, друга доза склала 30-40 мг речовини на ту ж вагу. Підвищену дозу псилоцибіну отримали лише ті, хто дав згоду.

Вчені зазначають, що обидві групи показали позитивний результат, проте випробувані, які отримували галюциноген "чарівних грибів", показали більший відгук — рівень вживання алкоголю в цій групі знизився на 83%. У групі плацебо — на 51%.

Наступні результати зібрали через 8 місяців після отримання першої дози — майже половина групи, яка приймала галюциноген, повністю відмовилася від алкоголю. У групі "плацебо" цей відсоток становив лише 24%.

Вчені також зазначають, що деякі випробувані мали головний біль, нудоту і тривогу. Ці симптоми частіше виявлялися групи псилоцибіну. Водночас відбулася низка інцидентів зі зривами та суїцидальними думками — такі кризи відбувалися поза стінами клініки та зустрічалися лише у групи "плацебо".

Вчені дійшли висновку, що псилоцибін у зв'язці з розмовною терапією дає перспективніші результати, ніж будь-які з наявних нині препаратів. Крім того, на думку автора клінічного дослідження Майкла Богеншутца, найважливішим у цьому випробуванні є той факт, що ефект не був короткостроковим і зберігся навіть через кілька місяців після лікування.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що гриби можуть спілкуватися між собою, їх мова чимось схожа на людську.