Будущее за городами: урожайность овощей вырастет в четыре раза, если растить их не на ферме

Ученые выяснили, что урожайность некоторых культур будет значительно выше, если выращивать их не на фермах.

Все больше людей ежегодно выбирают жизнь в городе — ученые задались вопросом, насколько реальным в нынешних условиях и будущем может быть сельское хозяйство в "бетонных джунглях", пишет Science Alert.

Статистика показывает, что пятая часть всего продовольствия в мире приходится на продукцию, выращенную в черте города. Половина из них овощи, бобовые и корнеплоды. Ученые задались вопросом, способны ли города в обозримом будущем перейти на самообеспечение и какие культуры лучше подойдут для "огорода" в "бетонных джунглях".

В своем труде британские экологи из Ланкастерского университета изучили данные из более двухсот различных исследований, охвативших более полусотни стран и двух тысяч различных точек (в том числе отдельные участки, теплицы и сады на крышах, парки и даже дороги).

Эколог Флориан Пайен и его команда установили, что не существует идеальной площадки для выращивания культур в "бетонных джунглях". Однако ученых удивило, что некоторые корнеплоды и овощи способны увеличить урожайность в четыре раза, если их вырастить в черте города, а не специальных фермах.

Исследование показало, что для городских "огородов" лучше всего подходят водянистые овощи, например, помидоры и огурцы, клубнеплоды, например, картофель и листовой салат. Все эти культуры лучше чувствуют себя в гидропонной среде, где вместо почвы используется вода. Также стало известно, что салат, капусту и брокколи лучше выращивать вертикально.

Любопытно, однако исследования не показали существенных отличий в количестве урожая среди культур вырощенных на открытой местности или в помещениях. Пайен отмечает, что нам, увы, не удастся сложить яблони в 5 или 10-уровневые камеры высокого роста для выращивания в городах. Однако существует исследования, где ученым удалось подобным образом взрастить, например, пшеницу.

Флориан Пайен и его коллеги считают, что исследование сельского хозяйства в городах — весьма интересная и значимая тема. В дальнейшем сельскохозяйственные" города смогут легче переживать пандемии, а в глобальной перспективе они помогут снизить экологические издержки производства продуктов питания.

Экологи надеются, что власти увидят в исследовании открывшиеся перспективы и смогут их использовать, например, начав с проектов садов и теплиц на крыше, или городских гидропонных систем.

Напомним, ранее Фокус писал, что Саудовская Аравия начала строительство города будущего — в нем не будет автомобилей и дорог.