Майбутнє за містами: урожайність овочів зросте вчетверо, якщо вирощувати їх не на фермі

Вчені з'ясували, що врожайність деяких культур буде значно вищою, якщо вирощувати їх не на фермах.

Дедалі більше людей щорічно обирають життя в місті — вчені задумалися, наскільки реальним у нинішніх умовах і майбутньому може бути сільське господарство у "бетонних джунглях", пише Science Alert.

Статистика показує, що п'ята частина всього продовольства у світі посідає продукцію, вирощену в межах міста. Половина з них овочі, бобові та коренеплоди. Вчені поцікавилися, чи здатні міста в найближчому майбутньому перейти на самозабезпечення і які культури краще підійдуть для "городу" в "бетонних джунглях".

У своїй праці британські екологи з університету Ланкастера вивчили дані з понад двохсот різних досліджень, що охопили понад півсотні країн і двох тисяч різних точок (зокрема деякі ділянки, теплиці і сади на дахах, парки і навіть дороги).

Еколог Флоріан Паєн та його команда встановили, що не існує ідеального майданчика для вирощування культур у "бетонних джунглях". Проте вчених здивувало, що деякі коренеплоди та овочі здатні збільшити врожайність у чотири рази, якщо їх виростити у межах міста, а не спеціальних фермах.

Дослідження показало, що для міських "городів" найкраще підходять водянисті овочі, наприклад, помідори та огірки, бульбоплоди, наприклад, картопля та листовий салат. Всі ці культури краще почуваються в гідропонному середовищі, де замість ґрунту використовується вода. Також стало відомо, що салат, капусту та броколі краще вирощувати вертикально.

Цікаво, однак, дослідження не показали суттєвих відмінностей у кількості врожаю серед культур вирощених на відкритій місцевості або в приміщеннях. Пайєн зазначає, що нам, на жаль, не вдасться скласти яблуні в 5 або 10-рівневі камери високого зростання для вирощування у містах. Однак існує дослідження, де вченим вдалося так виростити, наприклад, пшеницю.

Флоріан Паєн та його колеги вважають, що дослідження сільського господарства у містах — дуже цікава та значуща тема. Надалі сільськогосподарські міста зможуть легше переживати пандемії, а в глобальній перспективі вони допоможуть знизити екологічні витрати виробництва продуктів харчування.

Екологи сподіваються, що влада побачить у дослідженні перспективи, що відкрилися, і зможуть їх використовувати, наприклад, розпочавши з проєктів садів і теплиць на даху, або міських гідропонних систем.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Саудівська Аравія розпочала будівництво міста майбутнього — у ньому не буде автомобілів та доріг.