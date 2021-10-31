Саудівська Аравія розпочала будівництво міста майбутнього без доріг та автомобілів (відео)

Будівництво міста, що буде в 33 рази більше за Нью-Йорк, обійдеться в півтрильйона доларів.

Місто майбутнього протяжністю 170 км під назвою Неом (Neom,) будівництво якого було анонсовано у 2017 році, прийме перших туристів та мешканців вже у першому кварталі 2024 року, повідомляє Arabian Business.

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Неом буде розташовуватися вздовж узбережжя Червоного моря на крайньому північному заході Саудівської Аравії і включить морську територію, розташовану біля єгипетської та йорданської кордонів.

Попередня вартість проекту, підтриманого та фінансованого Саудівським державним інвестиційним фондом, а також рядом приватних компаній, становить $500 млрд.

За словами виконавчого директора проекту Надмі ан-Насра, співробітники все ще розробляють регіональні генеральні плани та "установчий закон" для Неома, проте Саудівська Аравія вже почала насипати землю та прокладати тунелі через гори. Місто планують почати будувати із двох крайніх точок та вести до центру.

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Неом стане "перлиною" програми спадкового принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда з капітального ремонту економіки найбільшого у світі експортера нафти та надасть безліч інвестиційних можливостей на території площею 26 500 квадратних кілометрів.

У планах Аль Сауда – перетворити віддалений регіон на північно-західному узбережжі Червоного моря королівства на футуристичний технологічний центр, який включатиме основні елементи його так званого "Бачення 2030" зі скорочення залежності Саудівської Аравії від видобутку нафти, диверсифікації її економіки, ослаблення соціальних обмежень та збільшення інвестицій.

"Ми працюємо тільки з мрійниками, які прагнуть створювати щось нове, незвичайне. Це місце не для звичайних людей і компаній. Воно буде побудовано з нуля, на новому місці, це унікальна можливість побудувати місто, яке виділятиметься з усього, що будувалося упродовж сотень років", – заявляв принц.

Очікується, що Неом стане "державою в державі", де будуть свої закони, незалежний уряд, робота якого буде спрямована на побудову "ідеалістичного суспільства", що гарантуватиме рівні права чоловікам та жінкам. Пріоритетними для економіки міста стануть дев'ять сфер, зокрема цифрові технології, нова енергетика, біотехнології та медіа.

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На даний момент виконано менше одного відсотка робіт, необхідних для планування та будівництва міста.

"Це величезне завдання. Сьогодні, якщо ви поїдете до Неома, ви побачите будівництво всюди, ви побачите земляні роботи, які йдуть всюди, ви побачите райони, що розвиваються", — зазначив Ан-Наср.

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Розпочаті будівельні роботи зводяться в основному до підготовки території для інфраструктури. Передбачається, що в місті не буде доріг для авто та наземного транспорту, весь транспорт та перевезення опустять під землю. Електрику постачатимуть сонячні батареї та інші відновлювані джерела енергії, а їжею місто забезпечать за допомогою нових технологій та ферм із опріснення морської води.

Раніше повідомлялося, що Неом може стати містом, у якому проводитимуться генетичні експерименти над людьми з метою їхнього покращення. Крім того, передбачається, що більшість з обслуговування життєдіяльності Неома виконуватимуть роботи.