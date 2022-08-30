Осознанные существа. Ученые считают, что растения способны думать и принимать решения

Испанский ученые изучил "нейробиологию растений", чтобы понять действительно ли растения обладают сознанием.

Ученым давно известно, что растения способны разговаривать, реагировать и даже проделывать разные трюки. Однако доказывает ли это, что у них есть сознание? Этим вопросом задался испанский ученый из Университета Мурсии, пишет Futurism.

По словам профессора растениеводства из Вашингтона Элизабет Ван Волкенбург, ученым давно известно, что растения способны взаимодействовать с окружающей средой и себеподобными. Однако главный вопрос остается открыты — есть ли у них сознание.

Испанский исследователь Пако Кальво сосредоточился на изучении "нейробиологии растений", чтобы наконец поставить точку в многолетних спорах ученых. Исследование Кальво осложняется тем, что мире не существует какого-то определенного теста для распознания интеллекта у растений. Он учел, что вышеперечисленные "способности" растений объясняются рядом пассивных реакций, а не свидетельствами наличия воли.

Исследователи разработали "анкету" для распознания сознания у растений:

активно ли поведение растений и может ли подстраиваться под ситуацию;

направлено ли оно на упреждение того или иного события;

являтся ли выполнение того или иного действия целенаправленным.

Использовав данную "анкету" осознанности растений Кальво с коллегами обнаружили вид, соответствующий вышеупомянутым характеристикам — это бобы.

Ученые выяснили, что когда бобы вьются, они тянутся широкими сканирующими движениями — растение ищет более подходящее место, пока не обнаружит то самое, где решит остановиться. Кальво удалось узнать, что именно в этот момент, когда лучшее место найдено, у бобов происходит некий всплеск внутренних электрических сигналов. По мнению ученого, это сигнализирует о наличии основных когнитивных функций, и свидетельствует о наличии субъективного опыта у конкретно взятых бобов.

Кальво даже предположил, что в какой-то момент бобы попросту знают куда тянуться и где находится тот самый столб или дерево, которые ему необходимы.

Впрочем, сам ученый очень осторожно заявляет о своем открытии и предупреждает, что это лишь начальные данные и потребуется куда больше исследований, чтобы выяснить насколько разумными могут оказаться растения.

И хотя научное сообщество восприняло результаты исследования с долей скептицизма. Исследователи сходятся во мнении, что открытие Кальво является очень важным для понимания "интеллекта" растений.

К слову, ранее Фокус писал о том, что растения сами решают сколько влаги им отдавать и впитывать.